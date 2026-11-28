Uma disputa pela divisão de dinheiro entre integrantes de um grupo criminoso conhecido como “Piratas do Asfalto” pode estar por trás do assassinato do proprietário de uma revenda de veículos em Maringá, no Norte do Paraná. Diogo Pereira Emerim, de 38 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (27), em frente ao próprio estabelecimento comercial.

Segundo informações apuradas pela RPC Maringá, a polícia trabalha com a hipótese de um acerto de contas. Três suspeitos de envolvimento no homicídio foram detidos. Um deles está hospitalizado com parte do corpo queimado.

O crime ocorreu por volta das 14h20 na Avenida Guaiapó, região norte de Maringá. A vítima estava na calçada da revenda, conversando com outros dois homens, quando foi surpreendida por um homem encapuzado, que efetuou diversos disparos. O suspeito desceu de um Pálio prata, que parou bem em frente. As outras duas pessoas que estavam no local conseguiram correr e não foram atingidas.

O empresário havia adquirido a revenda de veículos recentemente e deixou uma filha de sete anos.

Suspeito sofreu queimaduras ao incendiar carro

Logo após o homicídio, a Polícia Militar (PM) recebeu informações sobre dois veículos incendiados nas proximidades do Contorno Sul de Maringá. Segundo a corporação, os carros teriam sido utilizados pelos envolvidos no crime. Um deles, o que seria usado para fuga, teria pego fogo por acidente, no momento em que os bandidos queimavam o carro usado no assassinato.

Um dos suspeitos sofreu queimaduras durante o incêndio. A polícia acredita que ele possa ser o autor dos disparos.

Com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica, a PM conseguiu localizar e prender um dos envolvidos em uma área de mata.

Já o suspeito que sofreu queimaduras foi localizado após procurar atendimento em uma unidade de saúde de Nova Esperança, a cerca de 40 quilômetros de Maringá. Ele foi posteriormente transferido para um hospital de Maringá, onde permanece sob custódia policial.

Uma mulher suspeita de auxiliar na logística do crime também foi presa.

O que motivou o desentendimento entre os Piratas do Asfalto?

De acordo com a apuração da RPC Maringá, a principal linha de investigação aponta para um desentendimento entre integrantes dos Piratas do Asfalto envolvendo a divisão de valores obtidos em atividades criminosas. Segundo a hipótese levantada pela polícia, a vítima também integraria o grupo.

A natureza das mercadorias – uma suposta carga de iPhones e Mounjaros trazidos do Paraguai – e os valores da venda dos produtos que teriam motivado a disputa ainda não foram esclarecidos oficialmente pela Polícia Civil.