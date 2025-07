Após princípio de incêndio, shopping reabre neste sábado no Paraná

O Catuaí Shopping Cascavel, no oeste do estado, foi reaberto neste sábado (19) após um princípio de incêndio ser registrado na manhã de sexta-feira (18). Segundo o estabelecimento, todas as medidas de segurança foram acionadas corretamente o que permitiu a reabertura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o principio de incêndio foi registrado em uma das lojas do shopping por volta das 6h30. Em poucos minutos, a equipe chegou ao local e reforçou as medidas adotadas pela Brigada de Incêndio com apoio do sistema automático de sprinklers (chuveiros automáticos).

Não houve feridos. O incidente ocorreu antes do horário de abertura do local, que permaneceu fechado durante o dia todo para verificação da parte elétrica.

Em nota, o shopping disse que reafirma o compromisso “com a segurança, o conforto e o bem-estar” dos clientes, lojistas e colaboradores.