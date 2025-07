Moradores de cidade do Paraná que ficaram sem água terão 50% de desconto na fatura de agosto

No próximo mês de agosto, os clientes da Sanepar em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná, vão receber desconto de 50% na fatura de água e esgoto. Todos os clientes da Sanepar na cidade, de todas as categorias de consumo, serão beneficiados.

A aplicação do desconto será feita a partir do dia 1º de agosto, sendo que cada consumidor receberá, de acordo com a medição no dia da leitura de consumo, a fatura já com a aplicação do desconto. Isso vai ocorrer em todo o ciclo de faturamento do mês de agosto.

O benefício integra o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em maio pela Sanepar, junto com a Prefeitura Municipal e a 6ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Paraná no início do mês de julho.

Através do TAC firmado, a Sanepar fará o repasse de R$ 15 milhões para o Fundo Municipal de Direitos Difusos, a ser utilizado em programas e projetos de cunho social definidos pelo Município, reembolso de despesas comprovadas mediante análise de protocolo no Procon ou na Sanepar, novas doações de caixas-d’água para famílias em situação de vulnerabilidade social, além de manter a regularidade do abastecimento, incluindo as futuras obras para a construção da nova captação no Rio Tibagi.

O documento consolida também medidas previamente adotadas pela Sanepar, como a fatura zerada por 30 dias, feita no ciclo de leitura iniciado em 21 de março, e a conclusão da duplicação da adutora do Rio Pitangui. Em fevereiro, a empresa também antecipou a doação de 200 caixas-d’água para o Município, em atenção a famílias vulneráveis.