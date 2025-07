Linhas diretas especiais ligam terminais de ônibus a parques de Curitiba

Curitiba tem três linhas especiais que funcionam só aos domingos e são uma boa opção para quem quer passear por parques mais afastados do Centro. São elas:

529 – Parque Náutico,

177 – Terminal Cabral/Pq Tanguá

794 – Pq. Lago Azul.

Além de chegar com mais facilidade aos parques, aos domingos os usuários pagam somente meia tarifa (R$ 3) para andar nos ônibus de Curitiba. O pagamento é feito por cartão transporte, de débito e crédito. Nos terminais, é possível também pagar em dinheiro.

A iniciativa faz parte do projeto Parques da Cidade. “Vimos a necessidade de melhorar o acesso da população por ônibus a alguns parques, principalmente quem mora mais longe. Essas três linhas ligam os parques a terminais, onde é possível fazer integração com outros ônibus do sistema. E isso ainda pagando meia tarifa, a R$ 3, dentro do projeto Domingão paga meia”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

Os ônibus

A linha 529 – Parque Náutico tem extensão de 5,1 km, com tempo de viagem de 20 minutos. Sai do Terminal Boqueirão e segue pelas ruas Pastor Carlos Frank, Zonardy Ribas, Maestro Carlos Frank e Avenida Marechal Floriano Peixoto (pista lenta), no sentido Parque Náutico; e pela Marechal Floriano Peixoto (pista lenta) e Rua Pastor Carlos Frank, no sentido Terminal Boqueirão. Confira os horários aqui!

A linha 794 – Parque Lago Azul liga o Terminal Pinheirinho ao parque, com trajeto de 20 km e saída a cada hora. O primeiro ônibus sai às 8h do Terminal Pinheirinho e o último às 19h30 do Parque Lago Azul. Confira os horáros aqui

Também é possível fazer integração temporal (exclusivamente com cartão transporte) com a estação-tubo Sagrado Coração – sentido Terminal Sítio Cercado e sentido bairro.

A linha 177 – Terminal Cabral/Pq Tanguá percorre 12 km com saídas a partir das 8h do Terminal Cabral. Confira aqui os horários! A linha também tem pontos de parada no Parque São Lourenço e Memorial Paranista.

Curitiba tem 68 metros quadrados de área verde por habitante e 52 parques. Outros espaços bastante procurados pelos curitibanos, como Barigui, Barreirinha, Ópera de Arame, Pedreira Paulo Leminski, São Lourenço, Passeio Público, Zoológico, Bacacheri, Tingui, Atuba, Jardim Botânico e Museu de História Natural Capão da Imbuia, também podem ser acessados por linhas de ônibus da Urbs.