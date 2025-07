Limpeza no Rio Belém retira 400 metros³ de sedimentos e sujeira por dia

O Rio Belém, que atravessa 37 bairros e desempenha papel importante no escoamento das águas pluviais em Curitiba, está passando por uma nova etapa de limpeza e desassoreamento. Equipe coordenada pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) começou o serviço nesta semana, no trecho entre as ruas Doutor Bley Zornig e Arlindo Natal, no Boqueirão. Por dia, estão sendo retirados cerca de 400 metros³ de sedimentos e sujeira do rio.

Inicialmente, a previsão é de que o trabalho seja feito ao longo dos próximos dois meses, em um trecho de mil metros do Rio Belém, descendo no sentido ao Rio Iguaçu.

Com auxílio de escavadeiras hidráulicas, são removidos resíduos acumulados que comprometem o equilíbrio do rio e podem acabar em transbordamentos, gerar mau cheiro e perda da biodiversidade.

O mesmo serviço já havia sido realizado em janeiro e faz parte de ações preventivas. De acordo com o engenheiro Rodrigo Meireles, do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop e gerente da Bacia Belém, rios urbanos precisam de manejo constante, pois o desassoreamento permite que o leito mantenha a capacidade de vazão, reduzindo o risco de enchentes em bairros inteiros.

Papel da população na limpeza do Rio Belém

O Rio Belém é parte fundamental do sistema hidrográfico da cidade e cumpre funções ecológicas essenciais, como drenagem natural das águas pluviais, recarga do lençol freático e manutenção de áreas verdes urbanas. Mantê-lo limpo é tarefa que precisa da colaboração da população.

Manter as ruas limpas, descartar o lixo corretamente e denunciar irregularidades pelo telefone 156 ajudam a prevenir que resíduos sejam arrastados pelas chuvas, reduzindo os impactos ambientais e riscos de enchentes.

A prefeitura disponibiliza 12 Ecopontos que recebem material inservível, como podas de árvores, eletroeletrônicos, restos de materiais de construção e outros, em várias regiões da cidade. Confira onde descartar.