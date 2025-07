Anvisa apreende lote falsificado de toxina botulínica; como identificar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Anvisa determinou a apreensão de um lote falsificado da toxina botulínica A da marca DYSPORT. A decisão foi publicada nesta terça-feira (15) e se refere exclusivamente ao lote W13035.

O problema é grave: este lote específico não foi produzido pela empresa Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda, detentora oficial do registro do produto no Brasil. Ou seja, o produto é totalmente falsificado.

A Anvisa faz o alerta: em nenhuma hipótese este lote deve ser utilizado. As autoridades sanitárias locais estão orientadas a apreender o produto, e tanto o comércio quanto a distribuição e o uso estão terminantemente proibidos.

A recomendação ao consumidor é clara, profissionais de saúde e pacientes devem notificar imediatamente a Anvisa pelos canais oficiais de atendimento. Caso tenha dúvidas sobre o produto, entre em contato com o SAC da fabricante pelo telefone 0800-7701820.

Vale lembrar que falsificação de medicamentos não é brincadeira – é crime grave contra a saúde pública. Por isso, além de notificar a Anvisa, é super importante denunciar também às vigilâncias sanitárias locais e às autoridades policiais.