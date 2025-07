Frio está mais intenso no Paraná em 2025, confirma Simepar

Quem se assustou com as temperaturas baixas registradas neste mês de julho e achou que o frio está mais intenso acertou. De acordo com Lizandro Jacobsen, meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o inverno está mais rigoroso do que o de costume.

Neste domingo (20), completa-se um mês que vivemos o inverno e, segundo Lizandro, esses últimos 30 dias mostram números interessantes por todo Paraná. Conforme o meteorologista, as temperaturas máximas durante a tarde estão 4°C abaixo do normal, e os valores mínimos de temperatura em média de 2°C abaixo do normal climatológico.

Até o momento, a onda de frio mais forte enfrentada pelos paranaenses ocorreu entre os dias 24 e 25 de junho, logo no início do inverno. De acordo com o Simepar, o recorde da temperatura mais baixa registrado no Paraná é de – 7,8°C em General Carneiro, no sul do estado.

Segundo o Simepar, neste último mês, a temperatura máxima não passou de 24°C, em Curitiba. A menor mínima registrada na capital foi de -0,3°C ainda no mês de junho, ressalta Lizandro.

Porém, o cenário não é exclusivo do Paraná. Segundo o meteorologista, grande parte do sul do país vive este inverno mais rigoroso.