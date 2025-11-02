Após forte temporal, Defesa Civil oferece ajuda a municípios afetados no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fortes temporais atingiram cidades do Paraná neste fim de semana. Até o início da manhã deste domingo (02/11), a Defesa Civil recebeu registros de enxurradas, granizo e vendavais em 16 cidades do estado. Devido a situação, equipes regionais da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, estão prestando auxílio às famílias afetadas, inclusive com a distribuição de lonas.

Segundo o Estado, os municípios que registraram ocorrências foram: Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Jandaia do Sul, Moreira Sales, Nova Aurora, Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rolândia, Santa Fé e São João do Ivaí.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o estado chegou a registrar rajadas de vento de até 95 km/h em Cornélio Procópio, no norte do estado, por volta das 2h. A segunda maior rajada de vento registrada no fim de semana foi de 91km/h, por volta da 00h, em Santo Antônio da Platina.

Em relação as chuvas, segundo o Simepar, elas atingiram praticamente todas as regiões do Paraná, mas em alguns municípios com mais intensidade. Em Santa Helena, no oeste, o acumulado chegou a 138,6 milímetros, sendo que a média histórica de chuvas em todo o mês de novembro na cidade é de 150 milímetros.

O Simepar também recebeu relatos de chuvas de granizo em sete municípios. Em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, as pedras de granizo chegaram a pesar mais de 100 gramas. Também houve registros de granizo nas cidades de Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

Também está sendo preparada ajuda humanitária para Jandaia do Sul, Pitangueiras e Barbosa Ferraz, com o envio de telhas, cestas básicas, kits dormitório e de higiene e limpeza.

Estado continua sob alerta de temporal

O tempo segue instável neste domingo (02/11), com a possibilidade de chuvas fortes, raios e ventos moderados a fortes, segundo o Simepar. Ao longo do dia, a instabilidade deve se deslocar para São Paulo, mas ainda há possibilidade de chuva principalmente nas áreas mais ao norte e leste do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 48 cidades do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade até às 10h de segunda-feira (03/11). Confira a lista abaixo.

Abatiá

Alvorada do Sul

Andirá

Bandeirantes

Barra do Jacaré

Bela Vista do Paraíso

Cafeara

Cambará

Cambé

Centenário do Sul

Colorado

Cornélio Procópio

Florestópolis

Guaraci

Ibiporã

Inajá

Itaguajé

Itambaracá

Jacarezinho

Jaguapitã

Jardim Olinda

Jataizinho

Leópolis

Lobato

Londrina

Lupionópolis

Miraselva

Nossa Senhora das Graças

Paranacity

Paranapoema

Paranavaí

Porecatu

Prado Ferreira

Primeiro de Maio

Rancho Alegre

Ribeirão Claro

Ribeirão do Pinhal

Santa Amélia

Santa Fé

Santa Inês

Santa Mariana

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Inácio

São João do Caiuá

Sertaneja

Sertanópolis

Uraí

Apesar da probabilidade de chuva, não deve haver muitas mudanças nos termômetros e a temperatura deve variar entre 15°C na região Sul até 27°C no Noroeste neste início de semana.