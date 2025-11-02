As empadas vegetarianas são uma opção deliciosa e versátil para qualquer refeição. O grande atrativo é a facilidade de preparo, o que as torna uma escolha prática para quem busca opções mais saudáveis e saborosas. Com uma variedade de ingredientes vegetais disponíveis, é possível criar recheios incrivelmente saborosos e nutritivos.
A seguir, confira 6 receitas de empadas vegetarianas salgadas!
Empada vegetariana de alho-poró
Ingredientes
- 4 talos de alho-poró cortados em fatias
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 250 g de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de café
- 1 1/2 xícara de chá de leite de soja
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 1/2 xícara de chá de óleo de canola
- 100 ml de creme de amêndoas
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró e a cebola até murcharem. Adicione 1 colher de sopa de farinha de trigo e o leite e mexa até engrossar. Acrescente o coentro e o sal e misture. Reserve e aguarde esfriar.
Em um recipiente, misture o óleo de canola, o creme de amêndoas, o fermento, a farinha de trigo e o sal. Amasse até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com ajuda de um rolo. Corte-a e forre o interior de forminhas para empada. Coloque o recheio no centro e cubra com a massa, pressionando as bordas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Empada vegetariana de grão-de-bico com palmito
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 3 xícaras de chá de palmito picado
- 3 tomates picados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em um recipiente, misture o amido de milho com a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o tomate e refogue por 2 minutos. Adicione o palmito e a azeitona e misture. Em seguida, coloque o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o amido de milho reservado e misture. Cozinhe até o recheio engrossar um pouco e reserve.
Massa
No processador, bata todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Unte forminhas para empada com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Empada vegetariana de espinafre
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de óleo de canola
- 3 colheres de chá de sal
Recheio
- 500 g de espinafre picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 50 g de azeitona picada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione os demais ingredientes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o espinafre murchar. Reserve e aguarde esfriar.
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Aos poucos, adicione o óleo e sove a massa até ficar moldável. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Empada vegetariana de abóbora com castanha-de-caju
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1/3 de xícara de chá de água morna
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de abóbora-cabotiá descascada, cozida e amassada
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju picada
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione a abóbora-cabotiá amassada, a castanha-de-caju, o sal e a noz-moscada. Misture e cozinhe por 3 minutos. Reserve.
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal, a cúrcuma, o azeite e a água até formar uma massa homogênea. Forre forminhas para empada com a massa, coloque o recheio e cubra com mais massa.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos ou até dourar. Sirva quente ou fria.
Empada vegetariana de aspargo com tomate-cereja
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/4 de xícara de chá de água gelada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento em pó
Recheio
- 1/2 maço de aspargo cortados ao meio
- 6 tomates-cereja inteiros
- 1/2 xícara de chá de tofu firme amassado
- 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
- 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de açafrão-da-terra
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para decorar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione o azeite e misture com as mãos até obter uma textura de farofa úmida. Acrescente a água gelada aos poucos, até formar uma massa homogênea e maleável. Cubra com um pano e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o tofu por 3 minutos em fogo baixo. Adicione o leite vegetal, o amido dissolvido, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até engrossar levemente, formando um creme.
Montagem
Forre forminhas de empada com a massa, reservando uma pequena porção para cobrir. Distribua o recheio nas forminhas e decore com os aspargos e os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até a massa ficar dourada. Retire do forno, espere amornar e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.
Empada vegetariana de shimeji
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de água gelada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de cogumelo shimeji picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o óleo de coco até obter uma massa homogênea. Adicione a água e misture novamente. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o cogumelo shimeji, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até dourar. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.