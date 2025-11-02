4 simpatias e banhos ideais para o Dia dos Finados

O Dia de Finados, em 2 de novembro, é um feriado nacional. Nesta data, muitas pessoas visitam cemitérios para homenagear entes queridos que já partiram, levando flores como gesto de respeito e carinho, além de expressar saudade.

Embora tradicionalmente ligado à religião católica, a origem da data remonta às antigas tradições dos povos indígenas mexicanos. No México, os mortos são lembrados com festas, música e fantasias, durante o Día de los Muertos, uma celebração alegre que valoriza a memória dos que se foram.

No Brasil, a data costuma ser vivida de forma mais introspectiva. É um momento de reflexão e de conexão espiritual, como explica Yara Vieira, consultora esotérica da Astrocentro. “Em ocasiões como essa, nossa ligação com o plano espiritual se intensifica. Oferecer flores ou cuidar dos túmulos simboliza respeito e, também, um chamado, para que as almas sintam que nosso amor persiste, mesmo após a despedida”, diz.

Kélida Marques, consultora espiritual, acrescenta que a data também serve para celebrar aqueles que partiram. “Independentemente das crenças, o Dia de Finados é uma ponte que nos aproxima de quem já partiu. É uma oportunidade de recordar, honrar e enviar amor, reforçando que, embora a vida seja transitória, o amor e as memórias permanecem eternos”, ressalta.

Abaixo, veja simpatias e banho propícios para o Dia dos Finados, segundo as especialistas!

1. Simpatia para atrair paz e proteção

Materiais

1 vela branca

1 lírio ou rosa-branca

Modo de fazer

Acenda uma vela branca em um lugar tranquilo e coloque ao lado uma flor, como um lírio ou uma rosa-branca. Ofereça essa vela em intenção de paz e proteção, pedindo que os espíritos iluminados cuidem do seu lar. Faça uma oração em silêncio, reforçando seus desejos de paz para você e para os seus.

2. Simpatia para purificação e renovação espiritual

Materiais

1 recipiente de vidro

Essência de lavanda ou sal grosso

1 vela roxa

Água

Modo de fazer

Encha um recipiente com água e coloque algumas gotas de essência de lavanda ou um punhado de sal grosso. Acenda uma vela roxa ao lado do recipiente e deixe por alguns minutos. Depois, use essa água para lavar as mãos e o rosto, pedindo purificação e renovação das energias. Essa simpatia ajuda a liberar sentimentos pesados ​​e renovar o espírito.

Simpatias ajudam a trazer conforto após a perda de alguém (Imagem: Daria Minaeva | Shutterstock)

3. Simpatia para conforto e superação de perdas

Materiais

1 papel branco

1 caneta

1 vela branca

Modo de fazer

Em um papel branco, escreva o nome do ente querido que você quer homenagear. Ao lado de uma vela branca acesa, leia o nome e agradeça por todos os momentos vividos. Deixe o papel sob a vela até que ela apague sozinha. Essa prática ajuda a trazer conforto e a aliviar a dor da perda, mantendo a memória da pessoa querida.

4. Banho para sair da depressão

Materiais

2 l de água

1 punhado de folhas de boldo

Modo de fazer

Para esse banho, basta preparar um chá com as folhas de boldo. Deixe amornar e coe. Banhe-se da cabeça aos pés após seu banho higiênico. Durma com ele. O que sobrar do boldo, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme sua preferência.

Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Alice Veloso