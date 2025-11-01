Temporal no Paraná deixa cidade coberta de granizo e destrói teto de supermercado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um temporal devastador atingiu Campo Mourão, no noroeste paranaense, entre o fim da tarde e começo da noite deste sábado (1º/11), causando estragos significativos por vários locais da cidade. O fenômeno transformou gramados em tapetes brancos de granizo e deixou um cenário de destruição em um supermercado da rede Muffato. Segundo moradores, a cidade não tem um temporal tão devastador assim desde a década de 70.

A força da chuva foi tanta que danificou telhados de residências e estabelecimentos comerciais. Um vídeo mostra o momento dramático em que uma unidade da rede de supermercados Muffato é inundada pelo temporal em Campo Mourão. Nas imagens, é possível ver a água invadindo o estabelecimento pelo telhado danificado até que, em determinado momento, a energia elétrica é interrompida.

Segundo dados do Simepar, Campo Mourão registrou acumulado de 34,8 mm de chuva até o começo da noite deste sábado, com a maior concentração das precipitações ocorrendo entre 18h e 18h30.

Além dos telhados, há registros de aparelhos de ar condicionado danificados pela intensidade do granizo, que cobriu áreas verdes com uma camada branca de pedras de gelo.

“Neste sábado os temporais atingem praticamente todo interior do Paraná. A oferta de umidade, o aquecimento diurno e o aumento dos ventos em níveis mais altos da atmosfera condicionam o ambiente para ocorrências de tempestades com potencial para granizo e rajadas de vento, com destaque para porções do oeste, norte e centro do estado. Mais um dia com sensação de abafamento pela tarde, e temperaturas amenas no amanhecer.”

Previsão do tempo tem mais chuva para Campo Mourão

Segundo a previsão do tempo para Campo Mourão o domingo de finados deve ter mais chuva. O acumulado, segundo a previsão, pode alcançar 14 mm, com chuva ao longo de todo o dia.

Para o Paraná, o Simepar indica que não há trégua à vista. As chuvas devem persistir no domingo (02/11), com forte intensidade em diversas regiões, especialmente no centro, oeste, sudeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Os temporais continuarão ocorrendo com maior intensidade na faixa norte, central e oeste do estado, mantendo o potencial para ventos fortes e mais queda de granizo.

Não há informações sobre feridos.

