Pedido de pizza pelo 190 termina com homem preso no Paraná

Uma mulher teria simulado um pedido de pizza na noite de sexta-feira (31/10), ao ligar para o número 190, central de emergências da Polícia Militar. O verdadeiro objetivo da ligação era denunciar que estava sendo vítima de violência doméstica.

A ocorrência foi registrada em Toledo, no Oeste do Paraná. De acordo com o boletim policial, após solicitar a pizza, a mulher informou o “endereço de entrega”, o que permitiu aos policiais perceber que se tratava, na verdade, de um pedido de socorro.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes foram informados de que a vítima e a filha estavam sendo ameaçadas de morte pelo homem, caso ela decidisse se separar dele. A mulher também relatou que era impedida de sair de casa nos fins de semana para trabalhar.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

