Lago do Parque Bacacheri ganha chafarizes após mau cheiro e morte de peixes

Dois aeradores estilo chafariz foram instalados nesta sexta-feira (31/10) no lago do Parque Bacacheri, em Curitiba. A iniciativa ocorre após peixes serem encontrados mortos no local na tarde do último domingo (26/10).

Conforme moradores que frequentam a área de lazer, o mau cheiro nas proximidades do lago denunciou o problema que repercutiu na internet. As diversas espécies ficaram acumuladas próximas às margens, sem causa aparente.

A instalação ocorreu nesta sexta-feira, e, neste sábado (1º/11) dois aeradores estilo chafariz já estavam funcionando o lago do tradicional parque de Curitiba.

O caso, que é investigado pela Polícia Civil do Paraná, levantou como uma possível causa os efeitos das alterações climáticas repentinas. Especialmente em lagos rasos e com pouca circulação, este fenômeno pode reduzir a oxigenação da água.

Em julho, a água apresentou uma coloração esverdeada e oleosa, semelhante à de azeite de oliva. Na época, técnicos explicaram que o contraste entre altas temperaturas durante o dia e o frio intenso à noite causam camadas térmicas distintas no lago.

A água superficial aquece, enquanto as camadas mais profundas permanecem frias, formando uma barreira que impede a circulação natural. Quando essa troca não ocorre, o lago entra em estado de estagnação. Sem a movimentação provocada pelo vento e pela mistura das camadas de água, o oxigênio se torna escasso, o que pode provocar a morte de peixes e outros organismos aquáticos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) não confirmou, até o momento, se essa foi a causa do episódio mais recente. Entretanto, a hipótese não é descartada devido a oscilação climática registrada no fim de semana anterior.

