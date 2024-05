489 dias. Esse foi o tempo que a bebê Kherollyn de Campos Souza, atualmente com um ano e três meses, permaneceu internada em hospitais no Paraná. Mais recentemente, ela estava no Hospital Universitário Materno-Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Humai-UEPG), na região dos Campos Gerais, no Paraná, onde recebeu alta na última sexta-feira (24).

Kherollyn nasceu em 31 de janeiro do ano passado, em Telêmaco Borba, no interior do estado. Cinco dias depois após o nascimento, ela foi levada ao Humai com o diagnóstico de intestino curto.

Desde as primeiras 24 horas de vida, a bebê precisou de antibióticos e, em duas semanas, a pequena passou por quatro cirurgias.

Foto: UEPG

Em maio de 2023, a família buscou o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, para a reabilitação. Com o fim do tratamento, voltaram ao Humai no mês de setembro. Desde então, a alta foi aguardada com ansiedade na Clínica Cirúrgica.

“Eu ficava aqui de 30 até 60 dias junto com ela, não ia pra casa. Ia apenas num fim de semana para ver minhas duas outras meninas mais velhas. Mesmo me recuperando da cesárea, eu não saía de perto dela. Era difícil, ainda mais pra quem fica, mas a gente se adapta”, relata a mãe Lúcia de Campos Oliveira.

Agora, Kherollyn e a família vão conhecer uma nova rotina, com home care fornecido pelo município. Serão enfermeiros, nutricionistas e médicos, com visitas diárias à bebê que irá, finalmente, conhecer a própria casa.

