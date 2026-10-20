Ao lado de Alckmin, Flávio Arns sinaliza apoio a Lula no 2º turno

Durante a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) a Curitiba nesta terça-feira (20), o senador paranaense Flávio Arns (PSB) sinalizou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em fala ao lado de lideranças políticas estaduais e federais, Arns citou a relação de Alckmin com setores como o agronegócio, o comércio e a indústria.
Durante o discurso, Arns afirmou que a presença de Alckmin na chapa presidencial pode ser usada para atrair eleitores que ainda estão indecisos em quem votar no segundo turno, que acontece neste domingo (25).
“O Geraldo Alckmin é uma pessoa que dialoga, que conversa e que é respeitada por todo mundo, inclusive entre os indecisos que nós estamos buscando atrair. Ele tem trânsito e é muito respeitado no agro, no comércio, na indústria, entre os empresários e nos bancos. Ele é uma luz que pode ajudar o país e uma garantia de segurança institucional para o Brasil”, declarou Arns.
Geraldo Alckmin em Curitiba
Vice-presidente e candidato à reeleição na chapa de Lula, Alckmin participou de um ato político em Curitiba nesta terça-feira (20). O evento aconteceu no Espaço Torres e reuniu apoiadores em defesa da reeleição da chapa no segundo turno.
Apoio de Greca
Na segunda-feira (19), o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, sinalizou apoio ao Lula no segundo turno. Em discurso que circulou nas redes sociais, durante uma conversa com músicos, Greca criticou a possibilidade de subordinação do Brasil aos interesses dos Estados Unidos e alertou para riscos às políticas públicas de educação e cultura.