Rafael Greca sinaliza apoio a Lula e contraria aliados do Paraná no 2º turno

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) sinalizou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Sem declarar formalmente seu voto, ele defendeu que a escolha presidencial considere os interesses nacionais acima das disputas ideológicas.

Em discurso que circulou nas redes sociais na segunda-feira (19), durante uma conversa com músicos, Greca criticou a possibilidade de subordinação do Brasil aos interesses dos Estados Unidos e alertou para riscos às políticas públicas de educação e cultura.

Greca também citou a influência estrangeira sobre as riquezas minerais, com destaque para as terras raras, minerais estratégicos usados na fabricação de equipamentos eletrônicos, veículos elétricos e outras tecnologias.

“Eu não posso me calar, porque, se eu me calasse, as pedras falariam. As pedras falariam da vossa omissão, do nosso medo, da nossa vergonha de querermos aceitar que a ideologia manda na gente. Não tem ideologia na música, não tem música de direita nem de esquerda, porque o gaiteiro, para tocar, precisa das duas mãos: a direita e a esquerda. Quem é que toca só com uma mão?”, disse.

Ao justificar seu posicionamento, Greca ainda citou a tradição política de Leonel Brizola e citou Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, nomes associados à defesa da educação pública. O ex-prefeito também destacou a Lei Rouanet, mecanismo federal de incentivo à cultura, e associou o apoio ao financiamento público das artes à escolha presidencial.

Tendência contrário ao de seu grupo político

Greca governou Curitiba por três mandatos e integrou, como candidato a vice-governador, a chapa de Sandro Alex (PSD), apoiada pelo governador Ratinho Junior (PSD). Ao fim da eleição, tanto Ratinho quanto Sandro Alex, manifestaram apoio a eleição de Flávio Bolsonaro (PL).

A nível estadual, o deputado federal Sérgio Souza, presidente do MDB do Paraná, após o primeiro turno, de um encontro de lideranças em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

No Paraná, o posicionamento favorável ao candidato já havia sido definido em reunião do diretório estadual. A Tribuna do Paraná procurou Rafael Greca sobre a manifestação nesta terça-feira (20) e teve como resposta de que não irá se manifestar no momento.