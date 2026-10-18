Manifestação pró-Lula em Curitiba tem grande adesão neste domingo

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, Curitiba recebeu, na tarde deste domingo (18), uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O movimento levou uma milhares de pessoas às ruas da região central da capital paranaense e integra uma mobilização nacional que também ocorre em outras cidades brasileiras.

Denominado “Caminhada por um Brasil Soberano”, o ato teve início por volta das 13h, com concentração na Praça 19 de Dezembro. De lá, os participantes seguiram em direção ao Centro Cívico, região que abriga a sede do Governo do Paraná, da Prefeitura de Curitiba, Assembleia e prédios da Justiça. .

A manifestação reuniu estudantes, representantes sindicais, movimentos populares, partidos políticos, integrantes de torcidas organizadas e eleitores do presidente em geral.

A mobilização acontece um dia depois da Rua XV, na Boca Maldita, ser tomada por apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), o rival de Lula na disputa do próximo domingo (25). Neste domingo também acontece uma grande manifestação pró-Flávio na Avenida Paulista, em São Paulo. As manifestações representam mais uma etapa da movimentação política que antecede a votação de 25 de outubro.

Além de Curitiba, atos favoráveis à reeleição de Lula foram realizados neste domingo em Brasília, Maceió, Porto Alegre e Rio de Janeiro. As mobilizações começaram pela manhã em diferentes capitais e prosseguem ao longo do dia.