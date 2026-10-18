Exército vai leiloar 55 veículos em Curitiba com lances a partir de R$ 600

Quem procura um veículo para trabalho ou tem interesse em modelos utilizados pelas Forças Armadas terá uma oportunidade rara nas próximas semanas. O 27º Batalhão Logístico do Exército, em Curitiba, vai realizar um leilão com 55 lotes, que incluem desde automóveis e utilitários até caminhões e equipamentos de transporte.

Há ofertas anunciadas a partir de R$ 600, enquanto veículos como Land Rover Defender, Toyota Hilux e Mitsubishi Pajero aparecem entre os destaques.

A disputa será realizada pela internet, no dia 3 de novembro, a partir das 9h. Antes disso, os interessados terão quatro dias para examinar pessoalmente os veículos disponíveis, verificar as condições de conservação e avaliar se vale a pena participar dos lances.

A visitação está prevista para os dias 26, 27, 28 e 29 de outubro, no quartel do 27º Batalhão Logístico, localizado na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1874, no bairro Bacacheri. O acesso aos lotes ocorrerá em dois períodos: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Land Rover, Hilux e caminhões estão entre os veículos

A relação de bens disponíveis reúne modelos de diferentes anos e características, incluindo veículos com tração nas quatro rodas, utilizados em atividades que exigem deslocamento por terrenos irregulares.

Entre os destaques está uma Land Rover Defender 90, ano 2003, com lance inicial de R$ 38,4 mil. Outra opção é uma Toyota Hilux cabine simples 4×4, fabricada em 2013, cuja oferta começa em R$ 24,2 mil.

Para quem procura veículos de maior porte, o leilão também inclui um caminhão Mercedes-Benz Atego 1725/42, ano 2013, com tração 4×4 e lance mínimo de R$ 45,1 mil.

Já a Mitsubishi Pajero 3.0 4×4, de 2012, aparece com valor inicial de R$ 26,8 mil. A lista contempla ainda outros caminhões, ônibus e cisternas, ampliando as possibilidades para compradores interessados em veículos de uso comercial ou operacional.

Os preços anunciados representam os valores de abertura dos lances e não necessariamente o custo final de aquisição. Durante a sessão, as ofertas poderão aumentar conforme a participação dos interessados.

Visitação permite conferir as condições dos veículos

Como os bens colocados à venda são usados, a inspeção presencial é uma etapa importante para quem pretende participar do leilão.

Durante a visita, será possível observar as condições externas e internas dos veículos, identificar eventuais avarias e avaliar a necessidade de reparos. Questões relacionadas à mecânica, conservação e documentação também devem ser verificadas antes de qualquer oferta.

Outro cuidado é conferir a classificação de cada lote. Dependendo das condições estabelecidas no edital, determinados veículos podem ser destinados à circulação, enquanto outros podem ter restrições ou ser comercializados como sucata.

O comprador também deve considerar despesas adicionais, como comissão do leiloeiro, possíveis custos de regularização, transporte e manutenção.

Como participar do leilão do Exército em Curitiba

A participação ocorrerá de forma virtual, por meio da plataforma da Monzon Leilões. Para disputar os lotes, os interessados deverão realizar cadastro antecipado e observar os procedimentos de habilitação exigidos para o certame.

O edital reúne as condições de venda, formas de pagamento, características dos bens e eventuais restrições documentais. A leitura dessas informações é fundamental, principalmente porque os veículos podem apresentar desgaste decorrente do tempo de uso.

Após a habilitação, os participantes poderão acompanhar a sessão pública e apresentar suas ofertas pela internet, conforme as regras estabelecidas para cada lote.

A recomendação é não considerar apenas o valor inicial anunciado. O custo de eventuais reparos e as condições de transferência do veículo podem fazer diferença no valor total da compra.

Confira as datas e o endereço do leilão

Visitação: de 26 a 29 de outubro de 2026.

Horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Local: 27º Batalhão Logístico, Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1874, Bacacheri, Curitiba.

Leilão on-line: 3 de novembro, a partir das 9h.

Quantidade: 55 lotes.

Informações e edital: site da Monzon Leilões.