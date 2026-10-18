Oportunidade

Exército vai leiloar 55 veículos em Curitiba com lances a partir de R$ 600

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/10/26 14h37
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Viaturas e caminhões do Exército serão leiloados em Curitiba. Foto: Divulgação

Quem procura um veículo para trabalho ou tem interesse em modelos utilizados pelas Forças Armadas terá uma oportunidade rara nas próximas semanas. O 27º Batalhão Logístico do Exército, em Curitiba, vai realizar um leilão com 55 lotes, que incluem desde automóveis e utilitários até caminhões e equipamentos de transporte.

Há ofertas anunciadas a partir de R$ 600, enquanto veículos como Land Rover Defender, Toyota Hilux e Mitsubishi Pajero aparecem entre os destaques.

A disputa será realizada pela internet, no dia 3 de novembro, a partir das 9h. Antes disso, os interessados terão quatro dias para examinar pessoalmente os veículos disponíveis, verificar as condições de conservação e avaliar se vale a pena participar dos lances.

A visitação está prevista para os dias 26, 27, 28 e 29 de outubro, no quartel do 27º Batalhão Logístico, localizado na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1874, no bairro Bacacheri. O acesso aos lotes ocorrerá em dois períodos: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Land Rover, Hilux e caminhões estão entre os veículos

A relação de bens disponíveis reúne modelos de diferentes anos e características, incluindo veículos com tração nas quatro rodas, utilizados em atividades que exigem deslocamento por terrenos irregulares.

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Entre os destaques está uma Land Rover Defender 90, ano 2003, com lance inicial de R$ 38,4 mil. Outra opção é uma Toyota Hilux cabine simples 4×4, fabricada em 2013, cuja oferta começa em R$ 24,2 mil.

Para quem procura veículos de maior porte, o leilão também inclui um caminhão Mercedes-Benz Atego 1725/42, ano 2013, com tração 4×4 e lance mínimo de R$ 45,1 mil.

Já a Mitsubishi Pajero 3.0 4×4, de 2012, aparece com valor inicial de R$ 26,8 mil. A lista contempla ainda outros caminhões, ônibus e cisternas, ampliando as possibilidades para compradores interessados em veículos de uso comercial ou operacional.

Os preços anunciados representam os valores de abertura dos lances e não necessariamente o custo final de aquisição. Durante a sessão, as ofertas poderão aumentar conforme a participação dos interessados.

Visitação permite conferir as condições dos veículos

Como os bens colocados à venda são usados, a inspeção presencial é uma etapa importante para quem pretende participar do leilão.

Durante a visita, será possível observar as condições externas e internas dos veículos, identificar eventuais avarias e avaliar a necessidade de reparos. Questões relacionadas à mecânica, conservação e documentação também devem ser verificadas antes de qualquer oferta.

Outro cuidado é conferir a classificação de cada lote. Dependendo das condições estabelecidas no edital, determinados veículos podem ser destinados à circulação, enquanto outros podem ter restrições ou ser comercializados como sucata.

O comprador também deve considerar despesas adicionais, como comissão do leiloeiro, possíveis custos de regularização, transporte e manutenção.

Como participar do leilão do Exército em Curitiba

A participação ocorrerá de forma virtual, por meio da plataforma da Monzon Leilões. Para disputar os lotes, os interessados deverão realizar cadastro antecipado e observar os procedimentos de habilitação exigidos para o certame.

O edital reúne as condições de venda, formas de pagamento, características dos bens e eventuais restrições documentais. A leitura dessas informações é fundamental, principalmente porque os veículos podem apresentar desgaste decorrente do tempo de uso.

Após a habilitação, os participantes poderão acompanhar a sessão pública e apresentar suas ofertas pela internet, conforme as regras estabelecidas para cada lote.

A recomendação é não considerar apenas o valor inicial anunciado. O custo de eventuais reparos e as condições de transferência do veículo podem fazer diferença no valor total da compra.

Confira as datas e o endereço do leilão

  • Visitação: de 26 a 29 de outubro de 2026.
  • Horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
  • Local: 27º Batalhão Logístico, Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1874, Bacacheri, Curitiba.
  • Leilão on-line: 3 de novembro, a partir das 9h.
  • Quantidade: 55 lotes.
  • Informações e edital: site da Monzon Leilões.
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