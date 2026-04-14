Alexandre Curi crava: “Sigo pré-candidato ao governo do Paraná”

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), se pronunciou nesta terça-feira (14/04) sobre a escolha do governador Ratinho Júnior (PSD) pelo nome de Sandro Alex, secretario estadual de infraestrutura, para a disputa das eleições deste ano.

Antes tido como favorito para ficar com a indicação, Curi foi deixado de lado, optando, inclusive, por trocar de partido e continuar seu projeto de ser governador do Paraná.

Questionado nesta manhã pela reportagem da Tribuna, Curi foi simples e direto: “Continuo pré-candidato ao governo do Paraná”. Aliás, no sábado a Tribuna publicou uma extensa entrevista com o Curi falando sobre sua carreira como deputado e sobre como ele se preparou para disputar o posto de sucessor de Ratinho.

“Não tenho plano B” é uma das frases ditas por Curi entrevista e este “plano B” – que seria disputar uma vaga como senador na chapa encabeçada por Sandro Alex – foi oferecido pelo governador a Curi em uma reunião realizada ontem no Palácio Iguaçu. Nos bastidores Ratinho estaria esperando a resposta de Curi para anunciar oficialmente o nome de Sandro Alex.

Curi estaria costurando uma parceria com o ex-prefeito Rafael Greca (MDB), outro dos que foram deixados de lado por Ratinho Júnior, para formar uma chapa forte capaz de encarar Sergio Moro (PL)

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