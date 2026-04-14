Curitiba

Trânsito de Curitiba tem bloqueio total no Hauer e novo sentido nesta terça-feira (14/04)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 14/04/26 07h59
Imagem mostra máquinas trabalhando em uma rua para aplicação de novo asfalto.
Major Heitor Guimarães passa por requalificação para novo modelo de mobilidade. Foto: Levy Ferreira/SECOM.

O cotidiano dos motoristas curitibanos sofre alterações importantes a partir das 9h desta terça-feira (14). O maior impacto ocorre no bairro Hauer, onde uma interdição total de pista exigirá desvios por ruas secundárias. Além disso, a região do Santa Quitéria ganha uma nova configuração de fluxo com a implantação de sentido único em uma via local. Agentes de trânsito orientam que os condutores planejem o trajeto com antecedência para evitar atrasos.

BLOQUEIOS

  • Local: Rua Carlos de Laet (entre as ruas Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga), no Hauer.
  • Data/Horário: Início terça-feira (14/04), às 9h.
  • Duração: Até 29 de abril.
  • Impacto: Interdição total para obras de escavação. Motoristas devem desviar pelas ruas Bartolomeu Lourenço de Gusmão ou Bom Jesus de Iguape. Cruzamentos com a Rua Cleto da Silva também serão afetados.
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MUDANÇAS DE SENTIDO

  • Local: Rua Delegado Trindade, no Santa Quitéria.
  • Data/Horário: Terça-feira (14/04), a partir das 11h.
  • Duração: Permanente.
  • Impacto: A via passa a ter sentido único de circulação da Rua Professor Fábio Souza para a Rua Cel. Pretextato Pena Forte Taborda Ribas. A medida visa aumentar a segurança viária na região.

OBRAS E BLOQUEIOS PARCIAIS

  • Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Bloqueio parcial de uma pista e proibição de estacionamento entre a Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e a Alameda Júlia da Costa.
    • Duração: 40 dias (iniciado em 13/04).
    • Impacto: O trânsito flui por faixas estreitas; ônibus seguem pela direita. A via recebe pavimentação em concreto.
  • Campina do Siqueira (Rua Dep. Heitor Alencar Furtado): Restrição entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.
    • Duração: Previsão até 26 de abril.
    • Impacto: Requalificação da via lenta e calçadas. Recomenda-se evitar o trecho em horários de pico.
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