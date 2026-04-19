Alerta vermelho: onda de calor eleva temperaturas até 35 ºC no Paraná

As regiões Centro, Noroeste e Sudoeste do Paraná estão sob alerta vermelho para onda de calor até sábado (25/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso indica a possibilidade de temperaturas até 5°C acima da média ao longo da semana, condição que eleva o risco à saúde.

O calor acima do normal tem se mantido desde o início de abril. Neste sábado (18/4), cidades como Joaquim Távora, Cidade Gaúcha, Capanema, Altônia e Cambará registraram máximas acima dos 32°C. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros podem chegar a 35°C em alguns pontos do estado nos próximos dias.

Além do desconforto térmico, o calor traz um novo a situação de estiagem que atinge o estado. Segundo a Coordenação Estadual de Defesa Civil, pelo menos 20 municípios já decretaram situação de emergência em função da seca.

Para reverter esse cenário, seriam necessários volumes significativos de chuva, o que não está previsto no curto prazo. Ao longo da semana, há apenas possibilidade de pancadas isoladas em áreas próximas à divisa com Santa Catarina.

Em Curitiba, as temperaturas devem atingir até 28 °C ao longo da semana. As mínimas ficam acima dos 14 °C. A previsão indica aumento de nebulosidade, mas sem condições favoráveis para chuvas consistentes. Uma nova frente fria avança sobre o estado na próxima semana, embora ainda sem garantia de chuvas expressivas.