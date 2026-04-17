Estiagem avança no Paraná e deixa 20 cidades em emergência

O número de municípios em situação de emergência por causa da estiagem chegou a 20 no Paraná, segundo a Coordenação Estadual de Defesa Civil. Apesar disso, o cenário de seca já atinge todo o estado. Atualização do Monitor de Secas do Brasil, divulgada nesta quinta-feira (16/4), aponta que a condição de estiagem está presente em todas as regiões paranaenses.

Atualmente, os municípios com decretos homologados pelo Governo do Estado são: Boa Vista da Aparecida, Nova Tebas, Planalto, Realeza, Capitão Leônidas Marques, Coronel Domingos Soares, Espigão Alto do Iguaçu, Laranjal, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Missal, Santa Helena, Iretama, Salto do Lontra, Roncador, Nova Prata do Iguaçu, Capanema, Santa Mariana, Borrazópolis e Antonina.

Essas cidades se concentram, principalmente, nas regiões Oeste, Centro e Norte. No entanto, de acordo com o Monitor de Secas, os quadros mais críticos estão no Sudoeste, próximo à divisa com Santa Catarina, e no Noroeste, na fronteira com São Paulo, ambos classificados com seca moderada.

Entre fevereiro e março, houve melhora nas condições do Norte do estado, que anteriormente enfrentava seca grave. Mesmo assim, segundo o Simeagro, plataforma do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário ainda é considerado crítico. Os impactos já são percebidos no campo, com prejuízos ao desenvolvimento das lavouras, maior risco de falhas no plantio do milho safrinha e redução do potencial produtivo.

Seca gera prejuízo aos cofres públicos

Somente em 2026, os prejuízos provocados pela estiagem no Paraná já somam cerca de R$ 626,9 milhões. Com o decreto de situação de emergência, os municípios conseguem acelerar medidas para enfrentar a crise, como contratação de serviços sem licitação e acesso facilitado a recursos emergenciais.

De acordo com a Defesa Civil, algumas cidades já receberam apoio financeiro do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap). “Ao todo, destinamos R$ 324 mil para as prefeituras de Nova Prata do Iguaçu, Roncador e Antonina, que solicitaram ajuda. Os recursos estão sendo utilizados para compra de caixas d’água e combustível para veículos usados em obras emergenciais de captação”, explica o coordenador estadual Fernando Schunig.

Além disso, entre 2025 e 2026, foram distribuídos 57 reservatórios flexíveis, com capacidade de 6 mil litros cada, para 35 municípios. Os equipamentos permanecem instalados em áreas com maior demanda e podem ser reabastecidos conforme a necessidade. Neste ano, também foram entregues 1.440 cestas básicas para cidades afetadas, como Antonina, Quedas do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Roncador, Iretama e Espigão Alto do Iguaçu.

Situação deve persistir em abril

A estiagem é resultado da irregularidade das chuvas nos últimos meses. Embora janeiro, fevereiro e março costumem concentrar maiores volumes de precipitação, o verão teve distribuição desigual. Em março, apenas oito das 47 estações meteorológicas do Simepar registraram volumes dentro da média histórica.

A tendência é de continuidade desse cenário ao longo de abril. Historicamente, o mês concentra chuvas em poucos episódios, o que dificulta a recuperação hídrica. A previsão do Simepar indica que apenas o Litoral deve registrar volumes dentro ou próximos da média, enquanto o restante do estado, especialmente a Região Metropolitana de Curitiba e os Campos Gerais, deve seguir com índices abaixo do esperado.

Na Região Metropolitana de Curitiba, os reservatórios seguem em níveis considerados normais. O sistema do Iraí apresenta o menor volume, com cerca de 65% nesta sexta-feira (17/4), enquanto os demais permanecem acima de 70%. Níveis passam a ser considerados críticos quando ficam abaixo de 30%.

O repórter fotográfico Átila Alberti fez o flagra que ilustra essa matéria no final de semana, na Represa do Passaúna. Por lá o nível da água baixou bastante, mas a capacidade, segundo a Sanepar, está em 76,1%.