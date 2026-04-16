Cidades do Paraná em estiagem desde março entram em alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (16/4), um alerta de tempestades com perigo potencial para regiões do Paraná, especialmente nas faixas central, oeste e leste do estado. A área sob risco inclui municípios que vêm enfrentando estiagem desde o início de março.

De acordo com o aviso, há previsão de precipitação entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Nessas condições, o risco envolve interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é provocada pelo avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical, que já se desloca em direção ao oceano, mas ainda influencia o tempo no estado. As regiões mais afetadas devem ser o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

“Nesses setores, são previstas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ao longo do período. Não se descartam temporais localizados. Nas demais regiões, há possibilidade de chuvas irregulares no decorrer do dia”, explica o meteorologista Paulo Barbieri.

A instabilidade deve persistir ao longo da sexta-feira (17/4). A partir de sábado (18/4), a tendência é de melhora gradual, com predomínio de tempo mais estável. Ainda assim, pancadas isoladas podem ocorrer, principalmente em áreas onde o aquecimento ao longo do dia favorece a formação de nuvens de chuva.

Lista das cidades do Paraná com alerta de tempestade

Agudos do Sul

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

Amaporã

Ampére

Anahy

Ângulo

Antônio Olinto

Arapuã

Araruna

Araucária

Ariranha do Ivaí

Assis Chateaubriand

Atalaia

Balsa Nova

Barbosa Ferraz

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Carambeí

Cascavel

Castro

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Contenda

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curitiba

Diamante d’Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Doutor Camargo

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fênix

Fernandes Pinheiro

Floraí

Flor da Serra do Sul

Floresta

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guamiranga

Guaporema

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibema

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaipulândia

Itambé

Itapejara d’Oeste

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japurá

Jardim Alegre

Jesuítas

Juranda

Jussara

Kaloré

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lidianópolis

Lindoeste

Loanda

Luiziana

Lunardelli

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Mandirituba

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilena

Mariluz

Maringá

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Mato Rico

Medianeira

Mercedes

Mirador

Missal

Moreira Sales

Nova Aliança do Ivaí

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paiçandu

Palmas

Palmeira

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranavaí

Pato Bragado

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d’Oeste

Piên

Pinhal de São Bento

Pinhão

Pitanga

Planaltina do Paraná

Planalto

Ponta Grossa

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Porto Rico

Porto Vitória

Pranchita

Presidente Castelo Branco

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Quitandinha

Ramilândia

Rancho Alegre d’Oeste

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rio Negro

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Helena

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Sudoeste

São Carlos do Ivaí

São João

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Tomé

Sarandi

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Tijucas do Sul

Toledo

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Uniflor

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê