Cidades do Paraná em estiagem desde março entram em alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (16/4), um alerta de tempestades com perigo potencial para regiões do Paraná, especialmente nas faixas central, oeste e leste do estado. A área sob risco inclui municípios que vêm enfrentando estiagem desde o início de março.
De acordo com o aviso, há previsão de precipitação entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Nessas condições, o risco envolve interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é provocada pelo avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical, que já se desloca em direção ao oceano, mas ainda influencia o tempo no estado. As regiões mais afetadas devem ser o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.
“Nesses setores, são previstas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ao longo do período. Não se descartam temporais localizados. Nas demais regiões, há possibilidade de chuvas irregulares no decorrer do dia”, explica o meteorologista Paulo Barbieri.
A instabilidade deve persistir ao longo da sexta-feira (17/4). A partir de sábado (18/4), a tendência é de melhora gradual, com predomínio de tempo mais estável. Ainda assim, pancadas isoladas podem ocorrer, principalmente em áreas onde o aquecimento ao longo do dia favorece a formação de nuvens de chuva.
Lista das cidades do Paraná com alerta de tempestade
- Agudos do Sul
Altamira do Paraná
Altônia
Alto Paraíso
Alto Paraná
Alto Piquiri
Amaporã
Ampére
Anahy
Ângulo
Antônio Olinto
Arapuã
Araruna
Araucária
Ariranha do Ivaí
Assis Chateaubriand
Atalaia
Balsa Nova
Barbosa Ferraz
Barracão
Bela Vista da Caroba
Bituruna
Boa Esperança
Boa Esperança do Iguaçu
Boa Ventura de São Roque
Boa Vista da Aparecida
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso
Bom Sucesso do Sul
Borrazópolis
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafelândia
Cafezal do Sul
Campina da Lagoa
Campina do Simão
Campo Bonito
Campo do Tenente
Campo Largo
Campo Magro
Campo Mourão
Cândido de Abreu
Candói
Cantagalo
Capanema
Capitão Leônidas Marques
Carambeí
Cascavel
Castro
Catanduvas
Céu Azul
Chopinzinho
Cianorte
Cidade Gaúcha
Clevelândia
Contenda
Corbélia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Sul
Cruz Machado
Cruzmaltina
Curitiba
Diamante d’Oeste
Diamante do Norte
Diamante do Sul
Dois Vizinhos
Douradina
Doutor Camargo
Enéas Marques
Engenheiro Beltrão
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Espigão Alto do Iguaçu
Farol
Faxinal
Fazenda Rio Grande
Fênix
Fernandes Pinheiro
Floraí
Flor da Serra do Sul
Floresta
Formosa do Oeste
Foz do Iguaçu
Foz do Jordão
Francisco Alves
Francisco Beltrão
General Carneiro
Godoy Moreira
Goioerê
Goioxim
Grandes Rios
Guaíra
Guairaçá
Guamiranga
Guaporema
Guaraniaçu
Guarapuava
Honório Serpa
Ibema
Icaraíma
Iguaraçu
Iguatu
Imbaú
Imbituva
Inácio Martins
Indianópolis
Ipiranga
Iporã
Iracema do Oeste
Irati
Iretama
Itaipulândia
Itambé
Itapejara d’Oeste
Itaúna do Sul
Ivaí
Ivaiporã
Ivaté
Ivatuba
Jandaia do Sul
Janiópolis
Japurá
Jardim Alegre
Jesuítas
Juranda
Jussara
Kaloré
Lapa
Laranjal
Laranjeiras do Sul
Lidianópolis
Lindoeste
Loanda
Luiziana
Lunardelli
Mallet
Mamborê
Mandaguaçu
Mandaguari
Mandirituba
Manfrinópolis
Mangueirinha
Manoel Ribas
Marechal Cândido Rondon
Maria Helena
Marialva
Marilena
Mariluz
Maringá
Mariópolis
Maripá
Marmeleiro
Marquinho
Marumbi
Matelândia
Mato Rico
Medianeira
Mercedes
Mirador
Missal
Moreira Sales
Nova Aliança do Ivaí
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Laranjeiras
Nova Londrina
Nova Olímpia
Nova Prata do Iguaçu
Nova Santa Rosa
Nova Tebas
Novo Itacolomi
Ortigueira
Ourizona
Ouro Verde do Oeste
Paiçandu
Palmas
Palmeira
Palmital
Palotina
Paraíso do Norte
Paranacity
Paranavaí
Pato Bragado
Pato Branco
Paula Freitas
Paulo Frontin
Peabiru
Perobal
Pérola
Pérola d’Oeste
Piên
Pinhal de São Bento
Pinhão
Pitanga
Planaltina do Paraná
Planalto
Ponta Grossa
Porto Amazonas
Porto Barreiro
Porto Rico
Porto Vitória
Pranchita
Presidente Castelo Branco
Prudentópolis
Quarto Centenário
Quatro Pontes
Quedas do Iguaçu
Querência do Norte
Quinta do Sol
Quitandinha
Ramilândia
Rancho Alegre d’Oeste
Realeza
Rebouças
Renascença
Reserva
Reserva do Iguaçu
Rio Azul
Rio Bom
Rio Bonito do Iguaçu
Rio Branco do Ivaí
Rio Negro
Roncador
Rondon
Rosário do Ivaí
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Helena
Santa Isabel do Ivaí
Santa Izabel do Oeste
Santa Lúcia
Santa Maria do Oeste
Santa Mônica
Santa Tereza do Oeste
Santa Terezinha de Itaipu
Santo Antônio do Caiuá
Santo Antônio do Sudoeste
São Carlos do Ivaí
São João
São João do Caiuá
São João do Ivaí
São João do Triunfo
São Jorge d’Oeste
São Jorge do Ivaí
São Jorge do Patrocínio
São José das Palmeiras
São José dos Pinhais
São Manoel do Paraná
São Mateus do Sul
São Miguel do Iguaçu
São Pedro do Iguaçu
São Pedro do Ivaí
São Pedro do Paraná
São Tomé
Sarandi
Saudade do Iguaçu
Serranópolis do Iguaçu
Sulina
Tamboara
Tapejara
Tapira
Teixeira Soares
Terra Boa
Terra Rica
Terra Roxa
Tibagi
Tijucas do Sul
Toledo
Três Barras do Paraná
Tuneiras do Oeste
Tupãssi
Turvo
Ubiratã
Umuarama
União da Vitória
Uniflor
Vera Cruz do Oeste
Verê
Virmond
Vitorino
Xambrê