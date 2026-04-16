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Cidades do Paraná em estiagem desde março entram em alerta de tempestade

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 16/04/26 16h13
TEMPESTADES ATINGEM CAMPOS GERAIS E NORTE DO PARANÁ, E SEGUEM EM DIREÇÃO AO LESTE
Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (16/4), um alerta de tempestades com perigo potencial para regiões do Paraná, especialmente nas faixas central, oeste e leste do estado. A área sob risco inclui municípios que vêm enfrentando estiagem desde o início de março.

De acordo com o aviso, há previsão de precipitação entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Nessas condições, o risco envolve interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é provocada pelo avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical, que já se desloca em direção ao oceano, mas ainda influencia o tempo no estado. As regiões mais afetadas devem ser o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul.

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“Nesses setores, são previstas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ao longo do período. Não se descartam temporais localizados. Nas demais regiões, há possibilidade de chuvas irregulares no decorrer do dia”, explica o meteorologista Paulo Barbieri.

A instabilidade deve persistir ao longo da sexta-feira (17/4). A partir de sábado (18/4), a tendência é de melhora gradual, com predomínio de tempo mais estável. Ainda assim, pancadas isoladas podem ocorrer, principalmente em áreas onde o aquecimento ao longo do dia favorece a formação de nuvens de chuva.

Lista das cidades do Paraná com alerta de tempestade

  • Agudos do Sul
    Altamira do Paraná
    Altônia
    Alto Paraíso
    Alto Paraná
    Alto Piquiri
    Amaporã
    Ampére
    Anahy
    Ângulo
    Antônio Olinto
    Arapuã
    Araruna
    Araucária
    Ariranha do Ivaí
    Assis Chateaubriand
    Atalaia
    Balsa Nova
    Barbosa Ferraz
    Barracão
    Bela Vista da Caroba
    Bituruna
    Boa Esperança
    Boa Esperança do Iguaçu
    Boa Ventura de São Roque
    Boa Vista da Aparecida
    Bom Jesus do Sul
    Bom Sucesso
    Bom Sucesso do Sul
    Borrazópolis
    Braganey
    Brasilândia do Sul
    Cafelândia
    Cafezal do Sul
    Campina da Lagoa
    Campina do Simão
    Campo Bonito
    Campo do Tenente
    Campo Largo
    Campo Magro
    Campo Mourão
    Cândido de Abreu
    Candói
    Cantagalo
    Capanema
    Capitão Leônidas Marques
    Carambeí
    Cascavel
    Castro
    Catanduvas
    Céu Azul
    Chopinzinho
    Cianorte
    Cidade Gaúcha
    Clevelândia
    Contenda
    Corbélia
    Coronel Domingos Soares
    Coronel Vivida
    Corumbataí do Sul
    Cruzeiro do Iguaçu
    Cruzeiro do Oeste
    Cruzeiro do Sul
    Cruz Machado
    Cruzmaltina
    Curitiba
    Diamante d’Oeste
    Diamante do Norte
    Diamante do Sul
    Dois Vizinhos
    Douradina
    Doutor Camargo
    Enéas Marques
    Engenheiro Beltrão
    Entre Rios do Oeste
    Esperança Nova
    Espigão Alto do Iguaçu
    Farol
    Faxinal
    Fazenda Rio Grande
    Fênix
    Fernandes Pinheiro
    Floraí
    Flor da Serra do Sul
    Floresta
    Formosa do Oeste
    Foz do Iguaçu
    Foz do Jordão
    Francisco Alves
    Francisco Beltrão
    General Carneiro
    Godoy Moreira
    Goioerê
    Goioxim
    Grandes Rios
    Guaíra
    Guairaçá
    Guamiranga
    Guaporema
    Guaraniaçu
    Guarapuava
    Honório Serpa
    Ibema
    Icaraíma
    Iguaraçu
    Iguatu
    Imbaú
    Imbituva
    Inácio Martins
    Indianópolis
    Ipiranga
    Iporã
    Iracema do Oeste
    Irati
    Iretama
    Itaipulândia
    Itambé
    Itapejara d’Oeste
    Itaúna do Sul
    Ivaí
    Ivaiporã
    Ivaté
    Ivatuba
    Jandaia do Sul
    Janiópolis
    Japurá
    Jardim Alegre
    Jesuítas
    Juranda
    Jussara
    Kaloré
    Lapa
    Laranjal
    Laranjeiras do Sul
    Lidianópolis
    Lindoeste
    Loanda
    Luiziana
    Lunardelli
    Mallet
    Mamborê
    Mandaguaçu
    Mandaguari
    Mandirituba
    Manfrinópolis
    Mangueirinha
    Manoel Ribas
    Marechal Cândido Rondon
    Maria Helena
    Marialva
    Marilena
    Mariluz
    Maringá
    Mariópolis
    Maripá
    Marmeleiro
    Marquinho
    Marumbi
    Matelândia
    Mato Rico
    Medianeira
    Mercedes
    Mirador
    Missal
    Moreira Sales
    Nova Aliança do Ivaí
    Nova Aurora
    Nova Cantu
    Nova Esperança
    Nova Esperança do Sudoeste
    Nova Laranjeiras
    Nova Londrina
    Nova Olímpia
    Nova Prata do Iguaçu
    Nova Santa Rosa
    Nova Tebas
    Novo Itacolomi
    Ortigueira
    Ourizona
    Ouro Verde do Oeste
    Paiçandu
    Palmas
    Palmeira
    Palmital
    Palotina
    Paraíso do Norte
    Paranacity
    Paranavaí
    Pato Bragado
    Pato Branco
    Paula Freitas
    Paulo Frontin
    Peabiru
    Perobal
    Pérola
    Pérola d’Oeste
    Piên
    Pinhal de São Bento
    Pinhão
    Pitanga
    Planaltina do Paraná
    Planalto
    Ponta Grossa
    Porto Amazonas
    Porto Barreiro
    Porto Rico
    Porto Vitória
    Pranchita
    Presidente Castelo Branco
    Prudentópolis
    Quarto Centenário
    Quatro Pontes
    Quedas do Iguaçu
    Querência do Norte
    Quinta do Sol
    Quitandinha
    Ramilândia
    Rancho Alegre d’Oeste
    Realeza
    Rebouças
    Renascença
    Reserva
    Reserva do Iguaçu
    Rio Azul
    Rio Bom
    Rio Bonito do Iguaçu
    Rio Branco do Ivaí
    Rio Negro
    Roncador
    Rondon
    Rosário do Ivaí
    Salgado Filho
    Salto do Lontra
    Santa Cruz de Monte Castelo
    Santa Helena
    Santa Isabel do Ivaí
    Santa Izabel do Oeste
    Santa Lúcia
    Santa Maria do Oeste
    Santa Mônica
    Santa Tereza do Oeste
    Santa Terezinha de Itaipu
    Santo Antônio do Caiuá
    Santo Antônio do Sudoeste
    São Carlos do Ivaí
    São João
    São João do Caiuá
    São João do Ivaí
    São João do Triunfo
    São Jorge d’Oeste
    São Jorge do Ivaí
    São Jorge do Patrocínio
    São José das Palmeiras
    São José dos Pinhais
    São Manoel do Paraná
    São Mateus do Sul
    São Miguel do Iguaçu
    São Pedro do Iguaçu
    São Pedro do Ivaí
    São Pedro do Paraná
    São Tomé
    Sarandi
    Saudade do Iguaçu
    Serranópolis do Iguaçu
    Sulina
    Tamboara
    Tapejara
    Tapira
    Teixeira Soares
    Terra Boa
    Terra Rica
    Terra Roxa
    Tibagi
    Tijucas do Sul
    Toledo
    Três Barras do Paraná
    Tuneiras do Oeste
    Tupãssi
    Turvo
    Ubiratã
    Umuarama
    União da Vitória
    Uniflor
    Vera Cruz do Oeste
    Verê
    Virmond
    Vitorino
    Xambrê
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