Após 40 anos, projeto de Oscar Niemeyer sai do papel e ganha data de inauguração

Uma obra assinada por Oscar Niemeyer está sendo construída no Paraná após quase quatro décadas fora do papel. Em Maringá, o novo centro de eventos já alcançou 43,38% de execução, segundo a prefeitura. A entrega está prevista para março de 2027.

A Ópera Oscar Niemeyer começou a ser erguida em janeiro de 2024, mas o projeto original foi desenhado ainda em 1986, como parte do plano do Novo Centro da cidade. Localizado no cruzamento das avenidas João Paulino Vieira Filho e Horácio Raccanello, o edifício terá formato de “livro aberto”.

Quando concluída, a estrutura terá 11 mil metros quadrados e altura equivalente a um prédio de oito andares. O espaço vai abrigar biblioteca municipal, áreas de estudo, salas multiuso, espaços expositivos e um auditório com capacidade para 630 pessoas, além de palco reversível para apresentações externas. Além disso, o projeto também inclui estacionamento com 141 vagas.

Com investimento de R$ 75 milhões, a obra já consumiu mais de 6.900 metros cúbicos de concreto e 616 toneladas de aço. Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, estão em execução a construção de pilares, vigas e a montagem de formas para a concretagem do teto curvo.

Complexo está parado há quase 35 anos

A proposta de transformar a antiga estação de manobras de trens em um novo espaço urbano surgiu nos anos 1970 e avançou em 1985 com a criação da Urbanização de Maringá (Urbamar). No ano seguinte, Oscar Niemeyer foi contratado para desenvolver o Novo Centro de Maringá, apresentado em 1986, que previa uma grande praça integrada a edificações de estilo modernista.

Apesar da repercussão, o Projeto Ágora enfrentou resistência política na Câmara, principalmente pelo alto custo e pela dimensão do investimento público necessário. Em 1991, o então prefeito Ricardo Barros tentou retomar a iniciativa e solicitou uma versão mais enxuta do projeto.

Rascunho do projeto do Complexo Ágora de 1991. Foto: Reprodução/Urbamar.

A proposta chegou a avançar até a fase de licitação, em 1992, mas novamente não vingou. Ao longo das décadas seguintes, a ideia permaneceu arquivada. A retomada ocorreu apenas nos últimos anos após a morte de Niemeyer, mas com adaptação do projeto à realidade atual. A obra da ópera, em versão atualizada, começou efetivamente em 2024.

No Paraná, o principal projeto que se assemelha à ópera é o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Também fazem parte do legado no estado o terminal rodoviário de Londrina, o obelisco em homenagem à Coluna Prestes, em Santa Helena, o Obelisco da União dos Povos, em Foz do Iguaçu, e o monumento Antônio Tavares, em Campo Largo.