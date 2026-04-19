Cavalo criado no Paraná faz história em premiação internacional

O turfe brasileiro alcançou marco histórico com a conquista inédita do cavalo Obataye no Distinciones Pellegrini, a principal premiação da modalidade na Argentina. Criado no Paraná, o Puro-Sangue Inglês tornou-se o primeiro cavalo brasileiro a vencer a categoria Cavalo do Ano do prêmio, quebrando a tradicional hegemonia de exemplares argentinos e uruguaios.

Obataye foi criado pelo Haras Palmerini e pertence ao Haras Rio Iguassu, da tradicional família Pelanda no turfe nacional. Os proprietários Paulo Pelanda e Sirlei Pelanda viajaram até a Argentina para receber a honraria, consolidando o reconhecimento internacional da criação paranaense no esporte.

O título veio após campanha consistente nas pistas, com destaque especial para a vitória no Gran Premio Carlos Pellegrini, a prova mais importante do calendário argentino. O desempenho colocou Obataye no topo do turfe sul-americano e foi decisivo para a escolha como melhor cavalo da temporada.

Além da categoria principal, o exemplar brasileiro também foi premiado como melhor fundista, confirmando sua superioridade em provas de longa distância.

Paulo Pelanda celebrou a conquista histórica. “É um orgulho imenso para nós, como paranaenses e criadores, ver um cavalo nascido no Brasil alcançar esse nível e ser reconhecido como o melhor da América do Sul. Esse prêmio é resultado de muito trabalho, dedicação e paixão pelo turfe”, destacou.

Trajetória vitoriosa nas principais competições

A trajetória de Obataya explica o reconhecimento no turfe internacional. Em 2024, o cavalo venceu o Grande Prêmio Brasil (G1), uma das provas mais importantes do país. No ano seguinte, conquistou o Grande Prêmio Matias Machline (G1), resultado que garantiu vaga no Gran Premio Latinoamericano (G1), torneio que reúne os melhores cavalos do continente.

Na disputa continental, superou adversários de Argentina, Chile, Peru e Uruguai, consolidando-se como grande nome do turfe sul-americano. Posteriormente, também brilhou ao vencer o Gran Premio Carlos Pellegrini (G1), repetindo feito histórico não alcançado por cavalo de destaque internacional havia décadas. Com a campanha encerrada neste ano, Obataya se despede das pistas como um dos maiores expoentes recentes da criação brasileira.

Distinciones Pellegrini: o Oscar do turfe argentino

Criadas no fim da década de 1970, as Distinciones Pellegrini são organizadas pelo Jockey Club Argentino e tradicionalmente realizadas no Hipódromo de San Isidro. A premiação reconhece anualmente os principais destaques do turfe, incluindo cavalos, jóqueis, treinadores, criadores e proprietários, em categorias como Cavalo do Ano, Melhor Fundista, Melhor Jóquei e Criador do Ano.

Considerado o Oscar do turfe argentino, o prêmio tem registrado presença crescente de brasileiros entre os vencedores nos últimos anos, como os jóqueis Altair Domingos e Francisco Leandro, frequentemente premiados na categoria de melhores profissionais. Os vencedores são tradicionalmente anunciados no mês de abril, reunindo os principais nomes do turfe sul-americano.

O feito de Obataye projeta o Paraná no cenário internacional do turfe. Mais do que conquista esportiva, o reconhecimento simboliza o avanço da criação brasileira e a capacidade de competir em alto nível no continente.