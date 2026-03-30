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Alerta de tempestade coloca 115 cidades do Paraná em risco; veja lista

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 30/03/26 14h40
Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna do Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo para tempestade em algumas cidades do Paraná nesta segunda-feira (30/03). O aviso é válido até às 23h59 para 115 municípios do estado.

O aviso abrange Curitiba e região metropolitana, além de todo o litoral do Paraná. De acordo com o alerta, pode chover até 50 milímetros (mm) dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.

É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de árvores e alagamentos.

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Lista de cidades do Paraná que estão no alerta amarelo de tempestade

  • Adrianópolis
  • Agudos do Sul
  • Almirante Tamandaré
  • Antonina
  • Antônio Olinto
  • Arapoti
  • Arapuã
  • Araucária
  • Ariranha do Ivaí
  • Balsa Nova Bituruna
  • Boa Ventura de São Roque
  • Bocaiúva do Sul
  • Campina do Simão
  • Campina Grande do Sul
  • Campo do Tenente
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Cândido de Abreu
  • Candói
  • Cantagalo
  • Carambeí
  • Castro
  • Cerro Azul
  • Chopinzinho
  • Clevelândia
  • Colombo
  • Contenda
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Cruz Machado
  • Cruzmaltina
  • Curitiba
  • Curiúva
  • Doutor Ulysses
  • Faxinal
  • Fazenda Rio Grande
  • Fernandes Pinheiro
  • Figueira
  • Foz do Jordão
  • General Carneiro
  • Goioxim
  • Grandes Rios
  • Guamiranga
  • Guarapuava
  • Guaraqueçaba
  • Guaratuba
  • Honório Serpa
  • Ibaiti
  • Imbaú
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Ipiranga
  • Irati
  • Itaperuçu
  • Ivaí
  • Ivaiporã
  • Jaguariaíva
  • Japira
  • Jardim Alegre
  • Lapa
  • Mallet
  • Mandirituba
  • Mangueirinha
  • Manoel Ribas
  • Matinhos
  • Mauá da Serra
  • Morretes
  • Nova Tebas
  • Ortigueira
  • Palmas
  • Palmeira
  • Paranaguá
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Piên
  • Pinhais
  • Pinhalão
  • Pinhão
  • Piraí do Sul
  • Piraquara
  • Pitanga
  • Ponta Grossa
  • Pontal do Paraná
  • Porto Amazonas
  • Porto Vitória
  • Prudentópolis
  • Quatro Barras
  • Quitandinha
  • Rebouças
  • Reserva
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Azul
  • Rio Branco do Ivaí
  • Rio Branco do Sul
  • Rio Negro
  • Rosário do Ivaí
  • Santa Maria do Oeste
  • Santana do Itararé
  • São João do Triunfo
  • São José da Boa Vista
  • São José dos Pinhais
  • São Mateus do Sul
  • Sapopema
  • Sengés
  • Teixeira Soares
  • Telêmaco Borba
  • Tibagi
  • Tijucas do Sul
  • Tomazina
  • Tunas do Paraná
  • Turvo
  • União da Vitória
  • Ventania
  • Wenceslau Braz
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