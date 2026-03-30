Alerta de tempestade coloca 115 cidades do Paraná em risco; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo para tempestade em algumas cidades do Paraná nesta segunda-feira (30/03). O aviso é válido até às 23h59 para 115 municípios do estado.
O aviso abrange Curitiba e região metropolitana, além de todo o litoral do Paraná. De acordo com o alerta, pode chover até 50 milímetros (mm) dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.
É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de árvores e alagamentos.
Lista de cidades do Paraná que estão no alerta amarelo de tempestade
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Antonina
- Antônio Olinto
- Arapoti
- Arapuã
- Araucária
- Ariranha do Ivaí
- Balsa Nova Bituruna
- Boa Ventura de São Roque
- Bocaiúva do Sul
- Campina do Simão
- Campina Grande do Sul
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Carambeí
- Castro
- Cerro Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Colombo
- Contenda
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Curitiba
- Curiúva
- Doutor Ulysses
- Faxinal
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Figueira
- Foz do Jordão
- General Carneiro
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guamiranga
- Guarapuava
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibaiti
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Ipiranga
- Irati
- Itaperuçu
- Ivaí
- Ivaiporã
- Jaguariaíva
- Japira
- Jardim Alegre
- Lapa
- Mallet
- Mandirituba
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Matinhos
- Mauá da Serra
- Morretes
- Nova Tebas
- Ortigueira
- Palmas
- Palmeira
- Paranaguá
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Piên
- Pinhais
- Pinhalão
- Pinhão
- Piraí do Sul
- Piraquara
- Pitanga
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Vitória
- Prudentópolis
- Quatro Barras
- Quitandinha
- Rebouças
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- Rosário do Ivaí
- Santa Maria do Oeste
- Santana do Itararé
- São João do Triunfo
- São José da Boa Vista
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- Sapopema
- Sengés
- Teixeira Soares
- Telêmaco Borba
- Tibagi
- Tijucas do Sul
- Tomazina
- Tunas do Paraná
- Turvo
- União da Vitória
- Ventania
- Wenceslau Braz