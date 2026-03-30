Alerta de tempestade coloca 115 cidades do Paraná em risco; veja lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo para tempestade em algumas cidades do Paraná nesta segunda-feira (30/03). O aviso é válido até às 23h59 para 115 municípios do estado.

O aviso abrange Curitiba e região metropolitana, além de todo o litoral do Paraná. De acordo com o alerta, pode chover até 50 milímetros (mm) dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.

É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de árvores e alagamentos.

Lista de cidades do Paraná que estão no alerta amarelo de tempestade

Adrianópolis

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Antonina

Antônio Olinto

Arapoti

Arapuã

Araucária

Ariranha do Ivaí

Balsa Nova Bituruna

Boa Ventura de São Roque

Bocaiúva do Sul

Campina do Simão

Campina Grande do Sul

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Carambeí

Castro

Cerro Azul

Chopinzinho

Clevelândia

Colombo

Contenda

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curitiba

Curiúva

Doutor Ulysses

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fernandes Pinheiro

Figueira

Foz do Jordão

General Carneiro

Goioxim

Grandes Rios

Guamiranga

Guarapuava

Guaraqueçaba

Guaratuba

Honório Serpa

Ibaiti

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Ipiranga

Irati

Itaperuçu

Ivaí

Ivaiporã

Jaguariaíva

Japira

Jardim Alegre

Lapa

Mallet

Mandirituba

Mangueirinha

Manoel Ribas

Matinhos

Mauá da Serra

Morretes

Nova Tebas

Ortigueira

Palmas

Palmeira

Paranaguá

Paula Freitas

Paulo Frontin

Piên

Pinhais

Pinhalão

Pinhão

Piraí do Sul

Piraquara

Pitanga

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porto Amazonas

Porto Vitória

Prudentópolis

Quatro Barras

Quitandinha

Rebouças

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rosário do Ivaí

Santa Maria do Oeste

Santana do Itararé

São João do Triunfo

São José da Boa Vista

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

Sapopema

Sengés

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Tibagi

Tijucas do Sul

Tomazina

Tunas do Paraná

Turvo

União da Vitória

Ventania

Wenceslau Braz