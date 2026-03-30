Casa de shows construída em antigo cinema de Curitiba abre em julho

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O icônico Cine Lido, referência cultural de Curitiba nos anos 1950, está prestes a renascer como uma moderna casa de shows e eventos. Com inauguração prevista para julho deste ano, o espaço multiuso promete revitalizar a cena de entretenimento da capital paranaense. O novo Cine Lido recebeu um investimento de R$ 22 milhões e ocupará uma área de 3 mil metros quadrados no coração da cidade.

Com capacidade para 2,5 mil pessoas, o empreendimento se destaca pela acessibilidade total e tecnologia de ponta. “Enxergamos o grande potencial do espaço e estamos fazendo dele algo capaz de receber todo tipo de produção e atração”, afirma Patrik Cornelsen, um dos empresários à frente do projeto.

A revitalização do Cine Lido de Curitiba

O projeto arquitetônico, assinado por João Uchoa, mantém a essência do antigo cinema, incorporando soluções sustentáveis e inovações tecnológicas. A casa contará com:

Reaproveitamento de água pluvial

Geração de energia solar

Gestão eficiente de resíduos

Sistema de compra antecipada de ingressos e serviços

18 metros de pé direito para estruturas de grande porte

Equipamentos de som e luz de última geração

Seis bares e camarote corporativo

O ressurgimento do Cine Lido se alinha ao crescimento do mercado de entretenimento na cidade. Nos últimos anos, Curitiba tem atraído grandes turnês internacionais, impulsionada por medidas como a redução do ISS para eventos culturais.

“É um espaço que aproxima público e artista, com tecnologia e conforto pensados para que cada pessoa tenha a sensação de estar próxima do palco, independentemente de onde esteja”, explica Bruno Neves, um dos gestores do projeto.

Revitalização do Centro e economia local

A reabertura do Cine Lido integra o projeto de revitalização do Centro de Curitiba, conduzido pela prefeitura. O prefeito Eduardo Pimentel destaca: “Com essa iniciativa, os curitibanos ganham uma ótima opção de entretenimento e cultura na região central e a cidade ganha em dinamismo econômico, com geração de emprego e renda”.

Gian Zambon, outro empresário envolvido no projeto, ressalta o impacto positivo da iniciativa: “O Cine Lido traz transformação, impulsionamento econômico, traz cultura, contribuição social e melhoria na qualidade de vida de todo o seu entorno”.

Com sua reabertura, o Cine Lido promete não apenas resgatar um importante patrimônio cultural de Curitiba, mas também impulsionar o cenário de entretenimento e a economia local, consolidando-se como um marco na revitalização do centro da cidade.