Maringá terá novo campus do IFPR com 1,4 mil vagas

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O novo campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Maringá, no Noroeste do estado, deverá ofertar cerca de 1.400 vagas em cursos técnicos e de graduação. A proposta é alinhar a formação aos arranjos produtivos da região, com foco em demandas do mercado local e parcerias com associações e movimentos sociais.

A unidade será construída no Centro Cívico da cidade, ao lado do complexo Eurogarden. O projeto prevê quatro blocos multiuso em uma área de aproximadamente 4.200 m².

A estrutura inclui salas de aula, cinco laboratórios de ensino, quatro laboratórios de informática e seis laboratórios técnicos voltados a áreas como elétrica, eletromecânica e mecânica.

O investimento será viabilizado por duas frentes. A Itaipu Binacional destinará R$ 15 milhões para a construção do campus. Já a Fundação IFPR (FundIFPR), em conjunto com o próprio instituto, será responsável por etapas complementares da estrutura, como guarita de acesso, restaurante estudantil, bloco administrativo e bloco didático, com aporte estimado em R$ 13,6 milhões.

A previsão é que as obras comecem na segunda quinzena de abril, com prazo de conclusão de até dois anos. O projeto integra um pacote mais amplo de expansão da educação técnica no estado, que prevê ainda a implantação de outros quatro novos campi do IFPR.