A aprovação do pacote de ajuste fiscal do governo federal preocupa o setor agropecuário. O Sistema FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) avalia que as medidas previstas no Projeto de Lei Complementar 299 podem comprometer recursos destinados ao seguro rural, além de aumentar os custos e dificultar o planejamento financeiro dos produtores.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada nesta terça-feira (24) e reúne medidas para controlar as despesas públicas e ampliar a arrecadação da União. O objetivo é ajustar as contas do governo e permitir o cumprimento da meta fiscal de 2027.

Entre os pontos que preocupam o setor produtivo está a possibilidade de cortes em despesas obrigatórias. A discussão envolve diretamente o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), que, a partir de 2027, passa a integrar a lista de despesas orçamentárias obrigatórias do governo federal.

O programa oferece apoio financeiro para que os produtores rurais contratem seguros, com o governo subsidiando parte do valor das apólices. Na avaliação do Sistema FAEP, a possibilidade de restrição de recursos representa um risco para os agricultores, especialmente diante do aumento das perdas provocadas por eventos climáticos.

O presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, afirma que o ajuste das contas públicas não deve transferir o peso das medidas para quem produz. “A necessidade de equilibrar as contas públicas e ajustar os gastos do governo não pode penalizar o produtor rural e o setor agropecuário. Ao invés de realizar cortes em gastos essenciais, como o seguro rural, o governo federal precisa olhar para dentro de casa e cortar o excesso de despesas”, afirma.

Segundo Meneguette, o orçamento destinado ao seguro rural já vem diminuindo nos últimos anos. Para ele, as novas medidas podem dificultar ainda mais o acesso dos agricultores à proteção financeira contra perdas nas lavouras.

O seguro rural é um instrumento de proteção financeira para produtores que enfrentam problemas como estiagens, excesso de chuva e outros eventos que comprometem as safras. A preocupação da entidade também considera a previsão de um El Niño acentuado nesta temporada.

Mudanças tributárias também preocupam o setor

Além do possível impacto sobre o seguro rural, o Sistema FAEP chama a atenção para as alterações nas regras de créditos tributários e a redução de benefícios fiscais previstas no projeto.

Os créditos tributários são valores que empresas e contribuintes podem utilizar para abater impostos ou compensar débitos com o governo. Com o PLP 299, a União poderá restringir o uso desses créditos para quitar dívidas tributárias federais.

A proposta também prevê mudanças nos benefícios fiscais concedidos pelo governo. No conjunto, as medidas buscam aumentar a arrecadação e reduzir vantagens tributárias.

Na avaliação da FAEP, essas alterações podem dificultar a organização financeira das empresas do setor agropecuário. Com menos possibilidades de compensar tributos e a redução de incentivos, produtores e empresas podem enfrentar maior pressão sobre o caixa, além de custos de produção mais elevados.

Durante a tramitação do projeto no Senado, os três representantes do Paraná tiveram posições diferentes em relação a um dos dispositivos sobre créditos tributários. Sergio Moro e Oriovisto Guimarães votaram contra a manutenção da restrição, enquanto Flávio Arns votou a favor. Na votação final, os três senadores apoiaram o projeto.

Para Meneguette, o pacote chega em um cenário já desafiador para o campo, marcado por safras consecutivas com perdas, aumento dos custos de produção, eventos climáticos extremos e conflitos internacionais que afetam o setor produtivo.

“O cenário atual no meio rural é de consecutivas safras com perdas, elevação do custo de produção, eventos climáticos extremos virando rotina e conflitos ao redor do mundo. Ainda assim, o pacote de ajustes do governo federal quer dividir a conta da falta de recursos com o setor produtivo, ao invés de realmente cortar gastos”, conclui.