Uma atividade que consumia 20 dias úteis de trabalho de uma equipe de engenharia passou a ser realizada em menos de dois dias com o auxílio da inteligência artificial (IA). A redução de 85% a 90% no tempo foi relatada pelo engenheiro civil e perito Luciano Ventura, que utiliza ferramentas digitais em avaliações de imóveis e perícias no Paraná. O ganho, porém, está concentrado em uma etapa específica: a mineração, estruturação e cruzamento de dados brutos.

Em um sistema automatizado de precificação imobiliária desenvolvido por ele, que combina coleta de dados em nuvem e visão computacional, a análise de imóveis passou a ser feita automaticamente. Antes, o trabalho era manual.

“Para avaliar o mercado de uma região, precisávamos abrir centenas de ofertas e olhar foto por foto”, relata. “Com o algoritmo que estruturamos, a IA analisa milhares de fotografias de imóveis automaticamente, identifica padrão e estado de conservação, e já atribui a classificação técnica padronizada no banco de dados”, explica.

A tecnologia também auxilia perícias de grandes obras. “Utilizamos drones e escaneamento 3D para gerar o ‘gêmeo digital’ da edificação”, afirma Ventura. Segundo ele, os algoritmos ajudam a rastrear “anomalias milimétricas ou desvios de execução” sem a necessidade de interditar a área ou montar andaimes logo no início da investigação.

Em processos judiciais com milhares de páginas, os modelos de inteligência artificial também são usados para organizar documentos e reconstruir cronologias. Ventura conta que a leitura e a indexação de processos complexos, que antes levavam de uma a duas semanas de triagem, passaram a ser feitas “em uma única tarde, com total rastreabilidade de páginas”.

CREA-PR utiliza IA para direcionar fiscalizações

No Paraná, a inteligência artificial também aparece em iniciativas institucionais. Segundo a conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), Keila Uezi, o conselho incorporou a tecnologia às diretrizes de fiscalização e ao planejamento estratégico.

Uma das iniciativas é a fiscalização preditiva de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), que utiliza dados para direcionar as ações de fiscalização, em vez de trabalhar com amostragens aleatórias.

O conselho também realizou um projeto-piloto com Big Data e inteligência artificial na Regional de Londrina, que alcançou 98% de acurácia na classificação das amostras. “O cenário atual é, portanto, de um Conselho que aplica IA na sua própria atividade-fim — a fiscalização — e não apenas observa o mercado”, diz.

Keila também cita a fiscalização da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Estado, como exemplo de aplicação tecnológica. O trabalho envolve o uso de drones, geração de nuvem de pontos, modelo 3D e detecção automática de objetos.

A conselheira também menciona o chatbot de inteligência artificial generativa desenvolvido pelo DER-PR em parceria com a Celepar para o portal da obra, disponibilizado ao público em janeiro de 2025.

O planejamento do CREA-PR para 2025–2027 prevê ainda a implementação, até dezembro de 2027, de uma ferramenta de inteligência artificial para análise automatizada de documentos. A meta é “reestruturar pelo menos um processo finalístico utilizando inteligência artificial”, explica a conselheira.

Ajuda em áreas atingidas por enchentes

A inteligência artificial também pode agilizar a avaliação de imóveis atingidos por desastres naturais. Durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, uma ferramenta auxiliou no levantamento dos danos nas residências. O sistema registrava informações sobre paredes, pisos e tetos durante a vistoria e gerava um laudo no padrão utilizado pela Defesa Civil.

Segundo o engenheiro Lucas Alexandre Reginato, o procedimento convencional, que envolvia vistoria e elaboração do relatório, levava de duas a quatro horas. Com a ferramenta, o tempo caiu para aproximadamente 20 minutos.

Para o diretor-presidente da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Joel Krüger, soluções semelhantes têm potencial para ser utilizadas no Paraná. Municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa podem usar ferramentas que cruzassem bases públicas, imagens e informações de mercado para auxiliar na avaliação de imóveis.

A tecnologia também pode auxiliar na avaliação dos impactos de enchentes. “É possível utilizar essas informações para identificar as áreas mais afetadas, estimar os danos e priorizar as ações”, afirma Krüger.

Responsabilidade continua sendo do engenheiro

Entre os desafios para ampliar o uso da inteligência artificial estão a capacitação dos profissionais, a qualidade dos dados e a escolha das ferramentas adequadas. Keila também aponta dificuldades relacionadas à organização das informações e à falta de profissionais especializados em tecnologia.

Outro cuidado é a conferência dos resultados. Ventura alerta que os sistemas podem apresentar informações incorretas e que a análise técnica continua indispensável. A vistoria presencial não é substituída pela ferramenta, assim como a responsabilidade pelo laudo permanece com o engenheiro.

“A inteligência artificial pode errar. O profissional precisa conferir os resultados, porque é ele quem responde pelo trabalho”, afirma Ventura.