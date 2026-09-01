Aeroporto de Cascavel fica 24 horas fechado após avião sair da pista

O Aeroporto Regional de Cascavel ficou fechado por 24 horas depois que um avião da Latam ultrapassou os limites da pista e parou em uma área de lama na manhã de segunda-feira (31). Segundo a administradora Transitar, a previsão de liberação é para após as 10h. A aeronave só foi retirada do local na madrugada desta terça-feira (1º), liberando o espaço para a retomada dos voos.

O incidente aconteceu por volta das 9h30 de segunda, durante um período de chuva forte na cidade. Até as 10h, a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em Cascavel já registrava 22 milímetros de chuva.

O avião, um Airbus A320, havia decolado de Guarulhos, em São Paulo, com 145 passageiros e seis tripulantes a bordo. Segundo a Latam, ninguém ficou ferido. Os passageiros desembarcaram em uma operação remota, sendo levados de ônibus até o terminal em meio à lama.

A retirada da aeronave só começou de fato às 4h30 desta terça-feira, quando chegou a Cascavel um equipamento especializado da Latam, vindo de São Paulo. A operação contou com apoio de equipes do próprio aeroporto e da Prefeitura de Cascavel.

Segundo a Transitar, órgão municipal responsável pela gestão do aeroporto, a aeronave foi removida da pista e seguiu para o pátio da Aviação Geral, onde vai permanecer em posição remota.

Com a pista liberada, as equipes passaram a trabalhar na limpeza e na varredura de toda a extensão, além de uma análise de risco antes da retomada das operações. Por isso, o Notam — aviso de restrição aos voos — foi estendido até as 10h desta terça, mantendo o aeroporto fechado até esse horário.

Cenipa investiga incidente

Com o aeroporto fechado, outros voos foram cancelados nesta manhã. Na segunda, a Latam informou que os clientes que tiveram voos cancelados foram realocados em operações com saída de Foz do Iguaçu.

O caso é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo a corporação, uma equipe de investigadores já realizou a chamada Ação Inicial, etapa em que são coletados dados, verificados danos causados à aeronave e levantadas informações relevantes sobre o ocorrido.

“As próximas etapas consistem em reunir elementos que subsidiarão análises posteriores para identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências”, informou a FAB. A Latam também informou colaborar com as autoridades na apuração do ocorrido.