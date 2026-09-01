Temporal no Paraná dá trégua nesta terça, mas frio avança e temperatura cai no estado

As chuvas fortes perdem força no Paraná nesta terça-feira (1º), com precipitações fracas a moderadas e sem risco de tempestades, segundo o Simepar. A meteorologista Bianca de Angelo informa que as áreas de chuva mais significativas já se afastaram do estado, apesar do alerta emitido pelo órgão nacional. A partir da tarde, a possibilidade de precipitações diminui bastante, ficando restrita ao Litoral com eventos localizados. O dia será marcado pela queda de temperatura e ventos persistentes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de tempestade para todo o Paraná, sob grau de severidade de amarelo (Perigo Potencial), válido até as 23h59 desta terça-feira. O alerta prevê volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Apesar do alerta emitido pelo órgão nacional, a meteorologista Bianca de Angelo informa que não são mais observados eventos convectivos de caráter severo sobre o território paranaense no momento. As áreas de chuva mais significativas já estão afastadas do estado, e os núcleos remanescentes apresentam menor intensidade, com predomínio de precipitações fracas a moderadas e sem indicativos de tempestades.

De acordo com o Simepar, a possibilidade de chuvas diminui bastante a partir do período da tarde, ficando restrita ao Litoral com eventos bem localizados e de fraca intensidade. Além das precipitações, o dia será marcado pelo declínio das temperaturas ao longo das horas e por ventos que se mantêm um pouco mais persistentes.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva?

Em Curitiba, que vem de um dia de estragos causados por temporais na segunda-feira (31) — com registros de rajadas de vento, quedas de árvores e alagamentos —, o tempo permanece chuvoso e frio ao longo desta terça-feira. A capital paranaense tem previsão de temperatura mínima de 13 ºC, máxima de 22 ºC e volume acumulado de chuva estimado em 8,8 mm.

Para a quarta-feira (2), a previsão aponta que as instabilidades finalmente se afastam e a chuva dá uma trégua em todo o Paraná. No entanto, com o ingresso de uma massa de ar mais frio, o amanhecer será de temperaturas mais baixas, com declínio térmico acentuado especialmente nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba.