Meteorologia

Temporal no Paraná dá trégua nesta terça, mas frio avança e temperatura cai no estado

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/09/26 08h44
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Imagem mostra o céu carregado em Curitiba com durante um dia de alerta de tempestade.
Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

As chuvas fortes perdem força no Paraná nesta terça-feira (1º), com precipitações fracas a moderadas e sem risco de tempestades, segundo o Simepar. A meteorologista Bianca de Angelo informa que as áreas de chuva mais significativas já se afastaram do estado, apesar do alerta emitido pelo órgão nacional. A partir da tarde, a possibilidade de precipitações diminui bastante, ficando restrita ao Litoral com eventos localizados. O dia será marcado pela queda de temperatura e ventos persistentes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de tempestade para todo o Paraná, sob grau de severidade de amarelo (Perigo Potencial), válido até as 23h59 desta terça-feira. O alerta prevê volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Apesar do alerta emitido pelo órgão nacional, a meteorologista Bianca de Angelo informa que não são mais observados eventos convectivos de caráter severo sobre o território paranaense no momento. As áreas de chuva mais significativas já estão afastadas do estado, e os núcleos remanescentes apresentam menor intensidade, com predomínio de precipitações fracas a moderadas e sem indicativos de tempestades.

De acordo com o Simepar, a possibilidade de chuvas diminui bastante a partir do período da tarde, ficando restrita ao Litoral com eventos bem localizados e de fraca intensidade. Além das precipitações, o dia será marcado pelo declínio das temperaturas ao longo das horas e por ventos que se mantêm um pouco mais persistentes.

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Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva?

Em Curitiba, que vem de um dia de estragos causados por temporais na segunda-feira (31) — com registros de rajadas de vento, quedas de árvores e alagamentos —, o tempo permanece chuvoso e frio ao longo desta terça-feira. A capital paranaense tem previsão de temperatura mínima de 13 ºC, máxima de 22 ºC e volume acumulado de chuva estimado em 8,8 mm.

Para a quarta-feira (2), a previsão aponta que as instabilidades finalmente se afastam e a chuva dá uma trégua em todo o Paraná. No entanto, com o ingresso de uma massa de ar mais frio, o amanhecer será de temperaturas mais baixas, com declínio térmico acentuado especialmente nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba.

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