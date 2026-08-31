Temporal atinge 28 cidades do Paraná e afeta quase 5 mil pessoas

Em todo o Paraná, o tempo claro dos dias anteriores deu lugar a uma tempestade que escureceu o céu em diversas regiões. De acordo com relatório da Defesa Civil divulgado às 17h desta segunda-feira (31), 28 cidades registraram prejuízos, afetando 4.910 pessoas e danificando 1.530 residências. Uma das casas, na cidade de Alto Piquiri, foi destruída.

Os primeiros municípios a sentirem os efeitos da chuva foram os do interior. Marmeleiro, no Sudoeste do Paraná, teve 1,2 mil pessoas afetadas pelo granizo que caiu no domingo (30). A água invadiu todas as salas de aula de uma escola municipal, e mais de 260 alunos tiveram as aulas suspensas. Além disso, 300 casas ficaram danificadas. Foi a cidade mais atingida pelo temporal.

Na mesma região, Renascença registrou 800 pessoas afetadas pelo granizo e 200 residências avariadas. Os moradores relataram danos em móveis e outras estruturas atingidas pelo temporal.

O município de Pinhão contabilizou estragos em sete comunidades rurais, com 538 pessoas afetadas, de acordo com a Defesa Civil.

Já Perobal, no Noroeste, declarou situação de emergência. O vendaval deixou 23 pessoas desalojadas, afetou 332 moradores e danificou 83 casas. Várias empresas foram destelhadas e tiveram estruturas comprometidas, conforme reportagem veiculada pela RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná.

Chuva em Curitiba

Em Curitiba, a chuva alagou ruas e derrubou árvores. Pouco depois das 13h, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para moradores de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais e Campo Largo, na Região Metropolitana (RMC). Esse aviso serve para que as pessoas possam procurar abrigo diante da mudança brusca no clima.

Diversas regiões da capital tiveram problemas, com goteiras em estações-tubo e alagamentos pelo Centro. Em Almirante Tamandaré, um bairro ficou sem energia após a queda de três postes. Em Colombo, também houve registro de pontos de alagamento.