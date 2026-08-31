Temporal em Curitiba tem ventos de 80 km/h, quedas de árvores e alagamentos

Um dia de chuva forte e vento intenso deixou Curitiba e o Paraná em alerta nesta segunda-feira (31). A capital fechou as últimas 12 horas desta segunda com volume expressivo de chuva e fortes rajadas, segundo o boletim da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil divulgado às 17h30.

A maior rajada foi registrada na estação do Pinheirinho, com 80,64 km/h, enquanto o maior volume de chuva foi no bairro Caximba, que somou 32,4 milímetros (mm), conforme dados do Simepar. Entre os bairros monitorados pelas plataformas de coleta da própria Defesa Civil, os maiores acumulados foram: Matriz (28,40 mm), Boqueirão (27,40 mm), Tatuquara e Barigui/Santo Inácio (27,60 mm cada) e Córrego Bigorrilho e Bairro Novo, ambos com 26,80 mm.

O temporal já provocou ao menos 12 ocorrências na cidade: quatro quedas de árvore, três alagamentos e cinco entregas de lona para famílias atingidas. As quedas de árvore foram registradas nos bairros Barreirinha (duas ocorrências), Pilarzinho e Campo de Santana. Os alagamentos atingiram Pilarzinho, Tatuquara e Portão, enquanto as lonas foram entregues em São Braz, Centro, CIC, Boa Vista e Jardim Social. Segundo a Defesa Civil, não há registro de desabrigados ou desalojados até o momento.

Tempestades no Paraná

O cenário de instabilidade não se restringe a Curitiba. Desde o fim de semana, tempestades atingem diferentes regiões do Paraná, com pelo menos dez municípios registrando estragos, com destaque para Pinhão e Marmeleiro, onde o granizo danificou a cobertura de mais de 600 casas.

A Defesa Civil Estadual emitiu alerta vermelho nesta segunda-feira para risco de vento forte, chuva intensa e granizo em diversas regiões. O Simepar prevê chuva ainda ao longo da terça-feira (1º), com trégua na quarta (2) e retorno do temporal entre quinta (3) e sexta-feira (4).

Árvore cai e atinge duas pessoas em Curitiba

O caso mais grave do dia em Curitiba envolveu a queda de uma árvore sobre uma motocicleta, na Rua Theodoro Makiolka. A ocorrência foi registrada por volta das 15h34, quando o Corpo de Bombeiros já estava no local para cortar uma árvore com risco de queda e havia isolado a via de forma preventiva. Durante o trabalho, uma motocicleta passou pela área isolada no momento em que a árvore caiu, atingindo o condutor, de 60 anos, e a passageira, de 37 anos.

O condutor, que usava capacete, teve ferimentos graves e chegou a entrar em parada cardiorrespiratória, revertida no local pelas equipes de emergência. A mulher, sem capacete, sofreu um ferimento na cabeça e também foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados para o Hospital Universitário Cajuru.

Telefones de emergência

A Prefeitura de Curitiba informa que a Defesa Civil segue em monitoramento 24 horas para emitir novos alertas à população. Em caso de emergência, os telefones de contato são 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura) e 193 (Corpo de Bombeiros).