Estradas do Paraná hoje: trecho do litoral da BR-277 ganha novos radares

A BR-277 recebeu nesta terça-feira (1º) mais 2 quilômetros de terceira faixa em São José dos Pinhais e começou a instalação de novos radares de fiscalização nos municípios de Paranaguá e Morretes. As mudanças ocorrem durante a preparação para o feriado da Independência, quando mais de 164 mil veículos devem circular pela rodovia rumo ao Litoral do Paraná. Enquanto isso, a BR-116 recebe serviços de manutenção e o Contorno Sul de Curitiba mantém faixas estreitadas por causa de obras em andamento.

BR-277

São José dos Pinhais — nova terceira faixa

A EPR Litoral Pioneiro liberou nesta terça-feira mais 2 quilômetros de terceira faixa na BR-277, em São José dos Pinhais. A medida amplia a capacidade da rodovia antes do feriado prolongado.

Duração: a nova faixa já está liberada.

Impacto: a ampliação deve melhorar a fluidez do tráfego em um dos principais acessos ao Litoral do Paraná, especialmente durante o aumento da movimentação previsto para os próximos dias. A concessionária estima mais de 164 mil veículos no período do feriado.

Paranaguá e Morretes — instalação de novos radares

Também começa nesta terça-feira a instalação física de novos equipamentos de fiscalização na BR-277. Os radares serão implantados nos km 0, 10 e 12, em Paranaguá, e no km 45, em Morretes.

Duração: os equipamentos passam pela etapa de montagem técnica nesta terça-feira.

Impacto: os novos radares ainda não estão aplicando multas. Motoristas devem, porém, ficar atentos à sinalização e aos limites de velocidade nos pontos onde os equipamentos estão sendo instalados.

BR-116

Trecho entre Paraná e Santa Catarina — manutenção

Equipes da Arteris Planalto Sul realizam serviços de manutenção na BR-116 como parte da preparação da rodovia para o aumento do movimento durante o feriado prolongado.

Duração: os trabalhos seguem durante os próximos dias, conforme a programação operacional.

Impacto: eventuais intervenções podem provocar redução de velocidade e retenções pontuais. A expectativa da concessionária é de aproximadamente 182 mil veículos circulando pela rodovia ao longo do período.

Contorno Sul de Curitiba

Obras mantêm faixas estreitadas

O tráfego continua com faixas estreitadas e desvios no Contorno Sul de Curitiba devido à continuidade das obras das vias marginais e da construção da nova ponte sobre o Rio Barigui.

Duração: a alteração permanece durante a execução das obras.

Impacto: o estreitamento reduz a capacidade da pista e pode provocar lentidão, principalmente nos horários de maior movimento. Motoristas que utilizam o Contorno Sul devem programar a viagem considerando possíveis atrasos.

Atenção para o feriado

As principais concessionárias reforçam a preparação das rodovias para o aumento do fluxo durante o feriado da Independência, em 7 de setembro. Os corredores de ligação entre Curitiba, o Litoral e Santa Catarina devem concentrar parte importante da movimentação.

Intervenções que continuam após hoje

As obras do Contorno Sul de Curitiba e os serviços de manutenção na BR-116 continuam além desta terça-feira. Já a terceira faixa liberada na BR-277, em São José dos Pinhais, passa a integrar permanentemente a estrutura da rodovia. A instalação dos novos radares também terá continuidade até a conclusão da montagem dos equipamentos.