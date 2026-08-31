Avião sai da pista e passageiros desembarcam na lama em Cascavel

Uma aeronave ultrapassou os limites da pista e parou em uma área de lama do Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Por causa da ocorrência, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens desde as 9h45.

O pouso ocorreu durante um período de chuva na cidade. Até as 10h desta segunda-feira, Cascavel havia registrado 22 milímetros de chuva, segundo dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) no município. Apesar das condições climáticas, as causas do incidente ainda serão apuradas.

Imagens registradas por passageiros mostram o desembarque dos ocupantes em uma área de lama do aeroporto. A operação foi realizada de forma remota, procedimento em que a aeronave permanece na pista e os passageiros são levados de ônibus até o terminal.

O voo LA3858 havia saído do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Cascavel. Ao todo, 145 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo. A mesma aeronave faria o voo de retorno para Guarulhos, mas a LATAM Airlines Brasil cancelou a operação.

Em nota à Tribuna do Paraná, a Latam informou que ninguém ficou ferido e que presta assistência aos passageiros e funcionários envolvidos na ocorrência. Os clientes que tiveram o voo cancelado serão alocados em outras operações com partida de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A companhia orienta os passageiros a acompanharem eventuais alterações pelos canais oficiais.

“A companhia também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave. Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, conclui a nota.

A companhia enviará um equipamento para retirar a aeronave do local, com previsão de chegada por volta das 19h. A reportagem entrou em contato com o aeroporto para saber quando as operações poderão ser retomadas e aguarda retorno.