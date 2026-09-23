Aeroporto Afonso Pena terá novas rotas diretas para o Nordeste

A primeira rota entra em operação no dia 3 de novembro, com um voo diário e sem conexões da Azul entre Curitiba e Recife. A ligação promete facilitar não só a vida de quem vai para a capital pernambucana ou para praias famosas como Porto de Galinhas, mas também de quem pretende fazer conexão rápida para outros destinos, como João Pessoa, Maceió, Fortaleza e Fernando de Noronha.

Já Salvador terá três reforços na malha aérea. A GOL passa a ter uma rota regular aos sábados e incluirá voos diários entre 17 de dezembro e 29 de janeiro. A Azul também fará voos semanais às quartas-feiras no fim de dezembro.

Para fechar o pacote de verão, Natal entra na lista com voos diretos da Azul todas as quintas-feiras, de 17 de dezembro até meados de fevereiro. Ao todo, apenas nos voos sazonais de verão para a Bahia e o Rio Grande do Norte, serão ofertados mais de 19,3 mil assentos.

Segundo a concessionária que administra o terminal paranaense, as novas opções acompanham a alta procura dos passageiros locais e reforçam a conectividade de Curitiba com o restante do país durante os meses mais quentes do ano.