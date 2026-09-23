Energia limpa

Pioneira em energia eólica, cidade paranaense tenta destravar expansão projetada há 27 anos

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 23/09/26 20h09
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Parque eólico de Palmas, no Sudoeste do Paraná
Parque eólico de Palmas, no Sudoeste do Paraná. Foto: Daniel Castellano / arquivo Gazeta do Povo.

Primeiro município do Sul do Brasil a abrigar uma usina de energia eólica e referência histórica na geração limpa na região, Palmas, no Sudoeste do Paraná, tenta encontrar investidores para destravar a expansão do seu parque eólico após quase três décadas de estagnação. Inaugurado em 1999 com apenas cinco aerogeradores, o complexo da “Rota dos Ventos” passou por uma readequação técnica e ambiental para finalmente sair do papel e atrair investimentos estrangeiros e funcionar em sua total capacidade. O potencial eólico pode render até R$ 100 milhões por ano em receita de ICMS para a cidade.

A usina de Palmas foi instalada no último ano do governo Jaime Lerner, a partir de um projeto privado que previa, originalmente, a implantação de 200 turbinas. Com a mudança de gestão estadual e o desinteresse de órgãos de fomento e da própria Copel em investir no estado, a expansão ficou só no papel.

A estagnação paranaense contrastou com o avanço do estado vizinho. Do outro lado da divisa, Santa Catarina aproveitou o mesmo potencial eólico e consolidou o parque de Água Doce por volta de 2002, hoje com mais de 100 aerogeradores em operação.

“Palmas foi a pioneira devido à geração de ventos contínuos. O projeto inicial previa 200 aerogeradores, mas não se consolidou. O governo catarinense foi mais inteligente na oportunidade: quando trocou o governo no Paraná, não deram continuidade aos parques, enquanto Santa Catarina abraçou o mesmo potencial de vento. Nós perdemos. A Copel, na oportunidade, acabou investindo no Nordeste e não no seu próprio estado”, afirma o vereador de Palmas, Marquinhos Gomes, que acompanha os debates e audiências públicas sobre o tema há 27 anos.

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Parque eólico de Palmas foi discutido em Brasília

O parque eólico de Palmas virou debate nacional em 2023, quando a estagnação do complexo chegou até a Câmara dos Deputados, em Brasília. A pedido do deputado federal Paulo Litro (PSD-PR), a Comissão de Minas e Energia aprovou a realização de uma audiência pública dedicada exclusivamente para discutir o plano de expansão da usina no município. O encontro, realizado em outubro daquele ano, reuniu lideranças políticas, representantes do Ministério de Minas e Energia e especialistas do setor elétrico para avaliar os impactos regionais e desenhar caminhos que viabilizassem o retorno dos investimentos privados na região.

Na época, o debate em Brasília destacou o contraste entre o potencial técnico da “Rota dos Ventos” do Paraná e a falta de avanço estrutural ao longo de quase três décadas.

A reunião serviu para alinhar o planejamento energético federal com as demandas locais do estado, reforçando que o destravamento das licenças ambientais e a instalação dos novos aerogeradores não representavam apenas uma pauta municipal, mas uma oportunidade para reintegrar o estado ao mapa das grandes geradoras de energia limpa no país.

Entraves ambientais e o destravamento atual

Ao longo dos anos, tentativas de ampliação do parque esbarraram em rigorosas exigências ambientais devido à proximidade com áreas de conservação, como o Refúgio da Vida Silvestre. O cenário começou a mudar recentemente com a readequação dos estudos e o apoio direto do atual Governo do Estado. O projeto do parque eólico, que foi desenhado no governo de Jaime Lerner, foi aprimorado para se adequar as exigências ambientais.

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“O projeto que não foi consolidado anteriormente exigia muitos estudos do ICMBio. Agora, o novo investimento foi desenhado para ficar fora do perímetro do Refúgio da Vida Silvestre [unidade de conservação federal de proteção entre Palmas e General Carneiro]. A liberação dessas licenças ambientais foi complicada por parte dos técnicos ao longo dos anos, mas o governo estadual abraçou a causa e fez a pauta andar”, explica Marquinhos Gomes.

Salto tecnológico ao longo dos anos

A modernização da tecnologia eólica nos últimos 25 anos transformou a viabilidade do projeto em Palmas. Enquanto as estruturas instaladas em 1999 possuem torres de 44 metros e geram 500 kW cada, os equipamentos de nova geração chegam a 150 metros de altura — o que exige inclusive autorização do tráfego aéreo.

“As torres antigas do Paraná têm 44 metros. As novas tecnologias têm 150 metros e, acima dessa altura, é necessária a anuência da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) pelo uso do espaço aéreo. Com essa evolução, um parque que antes precisava de 200 torres hoje atinge a mesma produção com apenas 80”, destaca o vereador.

Atualmente, grupos internacionais de países como Alemanha, Indonésia e China avaliam a compra e execução do projeto de Palmas. Diferente do Nordeste, onde a maresia desgasta os equipamentos com mais rapidez e as terras são arrendadas exclusivamente para os parques, a região de Palmas leva vantagem por permitir a convivência da geração eólica com o agronegócio ativo, como a produção de soja, maçã, madeira, erva-mate e pecuária.

Para o município, a consolidação dos novos parques representa uma transformação estrutural nas contas públicas e no mercado de trabalho.

“Se os parques forem consolidados, teríamos vantagens diretas na geração de empregos e no próprio ISS. O município teria uma estimativa de R$ 100 milhões por ano só de receita de ICMS. Seria um dos maiores ganhos da história da cidade. Temos empresas do exterior analisando o projeto, e muitos investidores aguardam a estabilização do cenário político e econômico para avançar nas negociações”, conclui Marquinhos Gomes.

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