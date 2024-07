Há um mês, a família de Isis Victoria Mizerski está aflita com o sumiço da jovem, na região dos Campos Gerais, no Paraná. Ela tem 17 anos e está grávida. Isis sumiu após sair para se encontrar com vigilante identificado como Marcos Vagner de Souza, apontado como pai do bebê.

De acordo com a investigação, Marcos Vagner de Souza, apontado como pai do bebê, está preso desde o dia 17 de junho. Na polícia, Marcos confirmou que se encontrou com Isis e negou o envolvimento em qualquer crime.

As polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros continuam fazendo buscas em áreas de mata onde a localização do celular de Isis indicou que ela esteve e onde houve denúncias anônimas.

“Continuamos aflitos, sem notícias. São 29 dias sem ter contato com ela, sem saber o que realmente aconteceu, e nos deixa tristes, sem saber realmente o que tem acontecido”, disse Rodrigo Mizerski, tio da menina, na sexta-feira (05) ao portal G1.

Segundo a Polícia Civil, a responsabilidade do caso foi passada do delegado Jonas Avelar, de Tibagi, para o delegado Matheus Campos Duarte, de Telêmaco Borba, por motivo de férias de Avelar.

“A Polícia Civil do Paraná desde o início das investigações tem dedicado todos os recursos técnicos, tecnológicos e humanos disponíveis para elucidar o caso. Diversas unidades da PCPR têm trabalhado de forma integrada e colaborativa desde o comunicado do desaparecimento. A força-tarefa, composta por delegados e agentes de várias unidades especializadas, está empenhada em utilizar todo o conhecimento e expertise disponíveis para a completa solução deste caso”, afirmou a corporação.

