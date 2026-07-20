Adolescente confessa ataque a tiros no Paraná e afirma que agiu por vingança

Um adolescente de 15 anos confessou ter atirado em uma conveniência em Campo Mourão, no norte do Paraná. Ele se apresentou na delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR) do município nesta segunda-feira (20) e entregou a arma utilizada no crime. O suspeito foi apreendido.

No ataque, que ocorreu na última sexta-feira (17), o jovem chegou a pé ao local, vestindo uma balaclava, e efetuou os disparos. Dois homens morreram e três pessoas ficaram feridas — entre elas o alvo do atirador, uma mulher de 40 anos.

Segundo a delegada da PCPR Lais Alves o adolescente afirmou que o crime foi motivado por vingança devido a uma situação ocorrida em 2024.

Na ocasião, a mulher de 40 anos teria comandado uma ação que feriu o jovem e a mãe dele, além de ter provocado a morte do irmão do adolescente posteriormente. Segundo a PCPR, ela era o único alvo do atirador e segue internada.

Em entrevista à RPC, a advogada do adolescente, Larissa Neves, relatou que o jovem chorou bastante durante o depoimento e declarou estar “muito arrependido por conta das outras vítimas”.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atentado e a movimentação das pessoas dentro do estabelecimento logo após os tiros. A PCPR afirmou que o caso segue em investigação.

Mãe do adolescente foi brevemente detida

Conforme informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp), a mãe do adolescente foi presa no dia seguinte ao atentado, mas foi liberada em seguida. Na residência dela, os policiais encontraram 500 metros de cordel detonante.

O material é um insumo de uso restrito e controlado pelo Exército, utilizado em detonações industriais e demolições. O Esquadrão Antibombas precisou ser acionado para manejar e recolher o artefato em segurança.

A Sesp informou ainda que foram apreendidos no local duas munições, entorpecentes, antenas bloqueadoras de sinal e materiais explosivos. A investigação busca apurar se a mulher teve algum tipo de envolvimento com o atentado.

Empresa e entidades lamentam o ocorrido

A empresa Vip Empório e Conveniência expressou condolências às famílias das vítimas, aos feridos e a todos os abalados pela tragédia. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fábio Aguayo, também lamentou o episódio.