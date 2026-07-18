Adolescente de 16 anos é apontado como autor de chacina que matou duas pessoas no Paraná

Um adolescente de 16 anos é suspeito de iniciar uma chacina contra clientes de uma loja de conveniência em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (17). O ataque deixou duas pessoas mortas e outras três feridas, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Imagens de câmeras de segurança, exibidas pelo Bom Dia Sábado, da RPC TV, mostram o momento em que os disparos começaram. Cerca de 30 pessoas estavam na conveniência, distribuídas entre as mesas no interior do local, quando os tiros partiram do lado de fora do estabelecimento.

Nas imagens, clientes se jogam no chão para tentar escapar dos disparos. Assim que os tiros cessam, as pessoas correm para fora da conveniência. Toda a ação dura menos de um minuto.

As vítimas fatais foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, Michael Zachytko Cavalcante, de 38 anos. Outras três pessoas, de 23, 40 e 41 anos, ficaram feridas e foram socorridas. A motivação do ataque ainda é investigada.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, as polícias Civil e Militar informaram que seguem em busca do adolescente suspeito. Neste sábado (18), uma mulher foi presa em flagrante na cidade por estar com duas munições, porções de drogas, antenas utilizadas em bloqueadores de sinal e material explosivo. Segundo a Sesp, a investigação apura se ela tem relação com o atentado.