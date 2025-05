Acusados de atacar jovem com soda cáustica vão a júri popular no Paraná

Os acusados pelo ataque com soda cáustica contra Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 24 anos, irão a júri popular. A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), referente ao crime ocorrido em maio de 2024, foi proferida na última sexta-feira (16). A data do julgamento ainda não foi definida.

Respondem pela tentativa de feminicídio o ex-namorado da vítima, Marlon Ferreira Lemes, e a atual companheira dele, Débora Aparecida Custódio Ferreira. A Vara Criminal de Jacarezinho, onde o crime aconteceu, entendeu que o caso deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri. A defesa dos dois anunciou que recorrerá da decisão.

Ambos permanecem sob custódia no sistema penitenciário. Marlon está detido na Penitenciária Estadual de Londrina, enquanto Débora cumpre prisão na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.

Relembre o caso

Isabelly foi atacada com soda cáustica em 22 de maio de 2024, na cidade de Jacarezinho, no Norte do Paraná, e permaneceu internada por 18 dias no Hospital Universitário de Londrina. Segundo as investigações, a responsável pela agressão foi Débora, atual namorada de Marlon.

Em junho, o Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou Débora por tentativa de homicídio com agravantes: uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil (ciúmes do ex-companheiro), meio cruel e feminicídio — por se tratar de um crime motivado pela condição de gênero da vítima.

Marlon foi formalmente acusado no mês seguinte, suspeito de ter planejado o atentado enquanto se encontrava preso por roubo de celular.