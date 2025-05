Caminhoneiro que causou 18 acidentes ao entrar em Curitiba no modo desenfreado vai a júri popular

O caminhoneiro Nilson Pedro dos Santos vai a júri popular nesta segunda-feira (19), em Curitiba. O condutor ficou conhecido por ter saído de Ponta Grossa, na região do Campos Gerais, derrubando caixas de cerveja pela BR-277, e bater em quase 20 veículos ao avançar por Curitiba em 2023.

O homem que está preso e irá responder por tentativas de homicídio qualificado (por perigo comum), por conduzir sob efeito de drogas, álcool, e por trafegar em alta velocidade gerando perigo.

Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o motorista na madrugada do dia 13 de janeiro, carregou o caminhão em Embu (SP) com uma carga de quase 16 toneladas e seguiu para Ponta Grossa. Ao chegar na cidade, passou a ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Durante o trajeto para a capital paranaense, já no dia 14, parte da carga de garrafas de cerveja caiu na rodovia e apesar do perigo, seguiu viagem. Ao chegar em Curitiba, o caminhão conduzido por Nilson começou a colidir com uma série de veículos, causando destruição por onde passava.

>> Assista aqui ao flagra feito no dia do acidente

O homem parou após ser abordado pela Polícia Militar na Cidade Industrial, em Curitiba. Ele foi detido em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva, e desde então segue preso. No total, foram 18 carros veículos atingidos e algumas pessoas foram feridas.

De acordo com a nota da defesa do caminhoneiro, espera-se um julgamento justo e imparcial.

“Reafirmamos nossa confiança no Tribunal do Júri e nas instituições do sistema de Justiça, destacando que acreditamos firmemente que, com base nas provas que serão submetidas à análise dos jurados, será possível assegurar um julgamento justo, imparcial e respeitador dos direitos fundamentais de nosso constituinte. Por apreço ao devido processo legal e à preservação da lisura do julgamento, não serão prestadas informações jurídicas ou maiores detalhes do processo, que serão apresentadas em plenário”, informaram os advogados de Nilson.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉