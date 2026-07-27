Acidente em Foz do Iguaçu: quatro vítimas seguem internadas e polícia investiga

Quatro vítimas envolvidas em um acidente em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, permanecem internadas no Hospital Municipal Padre Germano Lauck nesta segunda-feira (27). A colisão aconteceu na noite de sexta-feira (24), quando um carro com dez ocupantes perdeu o controle na Avenida Filipe Wandscheer e bateu em uma árvore. Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, morreram no local.

Segundo atualização do hospital, quatro pessoas seguem internadas, entre elas o motorista. Uma está em recuperação após passar por cirurgia, outra permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e as duas últimas continuam em unidades de internação, sob acompanhamento das equipes assistenciais.

Outros dois jovens foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), atendidos e liberados. Os outros dois ocupantes deixaram o local do acidente antes da chegada das equipes de resgate. As pessoas que estavam no carro tinham entre 17 e 21 anos.

Polícia Civil investiga o acidente

Em nota mais recente enviada à Tribuna do Paraná, a Polícia Civil (PCPR) informou que instaurou um inquérito para apurar o acidente em Foz do Iguaçu. O objetivo é identificar como a colisão aconteceu e as possível responsabilidades criminais.

Nos próximos dias, a polícia ouvirá testemunhas e interrogará o condutor do veículo. A PCPR informou ainda que busca imagens de câmeras de segurança próximas ao local do acidente.

“As equipes policiais também realizam diligências para identificar os locais onde os ocupantes do veículo estiveram antes do acidente”, ressaltou a corporação. Sobre uma possível embriaguez do condutor, a PCPR não se manifestou.