Força-tarefa com 150 pessoas busca criança de 5 anos desaparecida na Grande Curitiba

As buscas por João Gabriel, de 5 anos, desaparecido em uma área rural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, continuam nesta segunda-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, as equipes atuam de forma ininterrupta, com prioridade neste momento para as buscas aquáticas, sem interromper os trabalhos em terra.

O menino, tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, e não verbaliza. Segundo relato da família, seu desaparecimento foi percebido por volta das 11h de domingo, em uma propriedade rural onde estava com parentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 e iniciou imediatamente uma operação integrada de busca.

A força-tarefa reúne cerca de 150 pessoas, entre bombeiros militares, voluntários, e equipes da Polícia Civil (Tigre), Polícia Militar e Guarda Municipal. Os trabalhos contam com drones equipados com câmera termal, dois binômios de cães farejadores, mergulho técnico e as aeronaves Arcanjo 01, do Corpo de Bombeiros, e Falcão 08, da Polícia Militar, além de dez viaturas.

No primeiro dia de operação, as equipes já haviam varrido uma área de aproximadamente 3,15 km². A região, predominantemente agrícola, tem vegetação densa, trechos de mata fechada e diversos tanques e açudes, o que aumenta a complexidade das buscas.

João Gabriel, de 5 anos, tem autismo e não verbal. – Crédito: Arquivo da Família

Até o momento, João Gabriel não foi encontrado, e o Corpo de Bombeiros informou que seguirá divulgando atualizações conforme o andamento dos trabalhos.