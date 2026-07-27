Miss Ilha do Mel, paranaense Marcella Kozinski é coroada Miss Universe Brasil 2026

A modelo curitibana Marcella Kozinski, de 26 anos, é a nova Miss Universe Brasil. A coroação aconteceu na noite deste sábado (25), durante a grande final da competição, realizada em São Paulo. Com o título, Marcella inicia agora a preparação para representar o país na disputa pela coroa mundial do concurso, prevista para novembro, em Porto Rico.

A trajetória da paranaense em competições de beleza não é recente. Em 2019, ela já havia representado o Brasil no Miss Internacional, disputado na China. De volta ao país, encerrou um ciclo à frente de uma marca de roupas autorais para se dedicar integralmente à carreira de modelo.

Dois anos depois, em 2021, conquistou o título de Miss Paraná, e neste ano somou mais uma conquista regional ao ser coroada Miss Ilha do Mel — ilha paranaense reconhecida como importante unidade de conservação ambiental e um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil.

Em relatos nas redes sociais, Marcella contou que sua entrada no universo dos concursos de beleza coincidiu com um dos momentos mais difíceis de sua vida: o convite para disputar seu primeiro concurso de Miss chegou enquanto ela enfrentava o luto pela perda do pai.

Com a coroação da paranaense, Maria Gabriela Lacerda, de 25 anos, encerrou seu reinado como Miss Universe Brasil. A despedida foi marcada por um figurino inspirado na obra “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci. Durante os agradecimentos, ela deixou uma mensagem sobre superação: “A determinação não vem da ausência de mim, ela nasce exatamente em saber onde ancorar.”