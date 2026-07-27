Representatividade

Miss Ilha do Mel, paranaense Marcella Kozinski é coroada Miss Universe Brasil 2026

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 27/07/26 12h00
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Miss Ilha do Mel é a nova Miss Universe Brasil. Foto: Instagram / @missuniverse_brasil

A modelo curitibana Marcella Kozinski, de 26 anos, é a nova Miss Universe Brasil. A coroação aconteceu na noite deste sábado (25), durante a grande final da competição, realizada em São Paulo. Com o título, Marcella inicia agora a preparação para representar o país na disputa pela coroa mundial do concurso, prevista para novembro, em Porto Rico.

A trajetória da paranaense em competições de beleza não é recente. Em 2019, ela já havia representado o Brasil no Miss Internacional, disputado na China. De volta ao país, encerrou um ciclo à frente de uma marca de roupas autorais para se dedicar integralmente à carreira de modelo.

Dois anos depois, em 2021, conquistou o título de Miss Paraná, e neste ano somou mais uma conquista regional ao ser coroada Miss Ilha do Mel — ilha paranaense reconhecida como importante unidade de conservação ambiental e um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil.

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Em relatos nas redes sociais, Marcella contou que sua entrada no universo dos concursos de beleza coincidiu com um dos momentos mais difíceis de sua vida: o convite para disputar seu primeiro concurso de Miss chegou enquanto ela enfrentava o luto pela perda do pai.

Com a coroação da paranaense, Maria Gabriela Lacerda, de 25 anos, encerrou seu reinado como Miss Universe Brasil. A despedida foi marcada por um figurino inspirado na obra “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci. Durante os agradecimentos, ela deixou uma mensagem sobre superação: “A determinação não vem da ausência de mim, ela nasce exatamente em saber onde ancorar.”

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