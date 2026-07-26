Quem eram as jovens que morreram em gravíssimo acidente em Foz: carro levava 10 pessoas

Duas adolescentes morreram e pelo menos seis jovens ficaram feridos após um carro com dez ocupantes bater contra uma árvore na noite de sexta-feira (24), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O veículo, projetado para transportar cinco pessoas, saiu da pista na Avenida Filipe Wandscheer e colidiu com violência. O motorista está internado em estado grave na UTI do Hospital Municipal. O caso é tratado como homicídio culposo pela Polícia.

As vítimas fatais foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos. Ambas morreram no local. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Siate e da Polícia Militar, que realizaram o resgate dos sobreviventes durante a madrugada.

As dez pessoas que estavam no carro tinham entre 17 e 21 anos. Além do motorista, que permanece em estado grave, outros três ocupantes seguem internados com fraturas.

Um dos jovens passou por cirurgia no tornozelo e apresenta quadro estável. Outro sofreu a mesma lesão e aguarda ou passou por procedimento cirúrgico. Uma jovem teve fratura no quadril e também permanece estável.

Outros dois passageiros foram encaminhados para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Foz do Iguaçu com ferimentos. Já mais dois ocupantes deixaram o local antes da chegada das equipes de resgate.

Como aconteceu o acidente

O acidente ocorreu entre 22h30 e 23h de sábado, na Avenida Filipe Wandscheer, uma das principais vias de Foz do Iguaçu, que liga a região central à zona rural do município.

Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção no trecho rural da avenida. O carro saiu da pista e bateu contra uma árvore às margens da via.

Investigação

O veículo foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado ao pátio da Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu.

A Polícia Civil deve realizar perícias para esclarecer as circunstâncias do acidente, incluindo a dinâmica da colisão e as responsabilidades relacionadas ao excesso de ocupantes no veículo.

Quem eram Julia Wolf Datsch e Flavia Werner Saccomori

As duas jovens que morreram no acidente eram estudantes e receberam homenagens das instituições de ensino onde estudavam ou haviam estudado.

Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, era aluna do Centro Universitário UDC. Em nota, a instituição lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores, desejando força para enfrentar a perda.

Julia Wolf Datsch, de 17 anos, estudava na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Foz do Iguaçu. Em razão da morte da acadêmica, a universidade decretou três dias de luto oficial.

As duas também foram homenageadas pela escola de inglês onde estudaram. Em publicação nas redes sociais, a instituição afirmou que os sorrisos, as histórias e a alegria compartilhados por Flavia e Julia permanecerão na memória da comunidade escolar, além de prestar solidariedade aos familiares e amigos das jovens.