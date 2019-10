Aprender a lidar com as adversidades e ser protagonista do seu próprio negócio. Essas foram as duas principais lições dadas pelos três primeiros palestrantes do Meeting de Empreendedorismo, evento que acontece nesta quarta-feira (30), no ExpoUnimed, em Curitiba. “As pessoas precisam entender que elas dependem só delas, não de terceiros. Seja você mesmo o protagonista do seu negócio e seu esforço vai ser o que te dará lucros”, disse a empresária Rosi Dantas.

O economista Samy Dana foi o primeiro palestrante, que mostrou como era o mercado antes e como está hoje em dia. Pontuando alguns elementos importantes, como as transformações que encaramos todos os dias, principalmente por conta da internet e do surgimento de novas tecnologias, Samy abriu os horizontes do público para o entendimento de que para uma empresa quebrar, não é necessário que aconteça uma besteira muito grande, mas apenas uma decisão errada.

+Leia também: FAS tem mais de 2 mil vagas em cursos profissionalizantes pra novembro

“Como exemplo podemos citar a Nokia e a Blackberry, que eram extremamente fortes, mas quebraram. O que acontece hoje em dia é que as empresas têm passado por uma onda muito forte de dissolução. Atualmente, a cadeia de valor está desacoplada, o que causa mudança na vida do consumidor e, consequentemente, no empreendedor”, explicou Samy Dana, destacando que a quebra de elos entre as atividades do consumidor foi um dos pontos que fez com que as coisas começassem a mudar para todo mundo. “Os disruptores não têm roubado só os clientes, mas sim os negócios como um todo”.

Aumente sua performance!

O nadador, escritor e palestrante Joel Jota trouxe também a reflexão de que muitas pessoas precisam entender suas carreiras como um todo. “Muita gente quer mudar de carreira, outras querem manter seus trabalhos, manter suas carreiras e fazer melhor o que elas fazem. Acontece que essas pessoas precisam entender a importância de estarem sempre presentes e o que tem por trás de estar sempre presente”.

Joel explicou que muitas pessoas buscam produtividade, mas não procuram entender o que significa isso. “Não dá para ser produtivo sem antes ser uma pessoa de alta performance. Portanto, performance é fazer melhor a coisa e produtividade é fazer mais vezes e em menos tempo essa coisa. Só que essa ‘coisa’ tem que ser a certa, porque a última coisa que o empresário quer é fazer errado. Para isso, é importante ter direção, eliminar o que te fragiliza, o que é excessivo, tirar as distrações e dar uma direção”.

+Bora fazer uma fezinha? Mega Sena sorteia prêmio de R$ 35 milhões nesta quarta-feira! Já apostou?

O palestrante defendeu que as pessoas precisam ganhar elementos de performance para, também, ter tração e velocidade em seus projetos. “O que eu percebo é que muitos empresários querem ser rápidos, mas tropeçam porque não têm direção. É preciso ter performance para executar as coisas de maneira correta”, disse ele, destacando ainda que ‘ter uma meta’ nem sempre é suficiente. “Meta por si só não é suficiente, porque uma pessoa que consegue e outra que não consegue podem ter a mesma meta. A diferença é método, que só com o aumento de suas performances podem conseguir”.

Joel, que já foi atleta e trabalhou até com o jogador de futebol Neymar, disse que entre os principais artifícios atuais está a internet e as novas tecnologias. “As novas tecnologias só aceleram os processos, então o primeiro ponto é ter processo. O segundo ponto é ser acelerador tecnológico: defendo, uso, gosto, preciso, tanto para empresas como para pessoas. É uma extensão da vida, é um caminho sem volta e as pessoas precisam olhar com naturalidade”.

Seja o protagonista!

A terceira e última palestra da manhã foi com a empresária Rosi Dantas, que destacou a importância de que as pessoas sejam protagonistas de suas atividades e que não desistam. “Não trouxe nenhuma novidade, falei o que as pessoas ouvem, mas fogem: que elas têm que assumir o protagonismo delas, de suas empresas. Tem que ter resiliência, não pode desistir, pois até um dia que você deixa o desânimo ser maior do que os sonhos você está desistindo”.

Rosi disse que buscou fazer com que as pessoas reflitam realmente. “Pois assim as pessoas podem perceber onde estão errando. Falo sempre que a gente não pode terceirizar o nosso futuro, não dá para esperar alguém chegar e se dispor a fazer o que a gente não faz por nós mesmos. Estudei em escola pública, vendi coxinha e sanduíche natural para pagar minha faculdade e isso só reforça a minha teoria de que nada é desculpa para quem quer vender. O que eu tenho hoje não é fruto de talento, mas esforço, de compreender o meu papel”.

+Viu essa? Paciente cresce e vira enfermeira do hospital onde foi tratada na infância

Sobre as vendas, a empresária destacou a importância de que as pessoas não tenham, antes de mais nada, preconceito com elas próprias. “As pessoas têm que parar de ser preconceituosas em serem vendedoras. No fundo, as pessoas que acham que ‘não dão para serem vendedoras’ sentem é medo de ouvir não. Mas o não para o vendedor é igual sangue para um médico, igual graxa para um mecânico. E a gente pode levar mil nãos, mas 100 sim fazem que a gente seja milionário”, comentou.

Segundo Rosi, as pessoas só vão conseguir destaque se deixarem a preguiça e lutarem por seus anseios. “Assumam o protagonismo, sejam responsáveis por suas receitas. Se é para ser vendedor, saia do comodismo do ar condicionado, vá para a rua. Não dependa do governo, do que vá acontecer no país, dependa de você mesmo, do seu próprio esforço”.