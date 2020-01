Em um dia marcado pela escalada na tensão entre os Estados Unidos e o Irã, o presidente americano, Donald Trump, cuidou para ampliar a crise. Pelo Twitter, Trump falou em revidar “de maneira desproporcional” a um eventual ataque aos Estados Unidos por parte do Irã.

A declaração de Trump foi feita em um tuíte confuso, no qual o americano diz que as publicações da mídia podem servir de notificação ao congresso dos Estados Unidos caso haja necessidade de uma ação militar. “Se o irã atacar qualquer pessoa ou alvo dos Estados Unidos, os Estados Unidos reagirão rápida e completamente, e talvez de maneira desproporcional”, escreveu o americano.

Neste domingo, 5, a pressão feita pelo Irã sobre o parlamento do Iraque surtiu efeito e levou o congresso iraquiano a votar pela saída dos soldados americanos do país. Atualmente são cerca de cinco mil os militares americanos no Iraque.