Soldados estão patrulhando as ruas de Santiago, capital do Chile, pela primeira vez desde o fim da ditadura militar do general Augusto Pinochet, em 1990. A presença militar ocorre após o presidente, Sebastián Piñera, ter declarado estado de emergência como resposta ao caos que se instalou na cidade com os protestos estudantis contra elevação das tarifas de ônibus e metrô.

Na sexta-feira, manifestantes danificaram e atearam fogo à entrada de várias estações de metrô, atrapalhando o deslocamento dos habitantes de Santiago. Segundo as autoridades chilenas, 156 policiais e 11 civis ficaram feridos, e mais de 300 pessoas foram detidas.

Neste sábado, as ruas de Santiago amanheceram mais calmas, mas novos protestos romperam ao meio-dia. A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Fonte: Associated Press.